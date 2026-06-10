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رياضة

3 مواهب عربية تخطف الأضواء.. إليكم أصغر 10 لاعبين في مونديال 2026

Lebanon 24
10-06-2026 | 10:33
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3 مواهب عربية تخطف الأضواء.. إليكم أصغر 10 لاعبين في مونديال 2026
3 مواهب عربية تخطف الأضواء.. إليكم أصغر 10 لاعبين في مونديال 2026 photos 0
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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القائمة الرسمية لأصغر اللاعبين المشاركين في بطولة كأس العالم 2026 التي ستنطلق منافساتها غدا الخميس وتستمر حتى 19 تموز المقبل.
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وشهدت القائمة حضورا عربيا لافتا، بتواجد المصري حمزة عبد الكريم والمغربي أيوب بوعدي  بالإضافة إلى التونسي ريان الومي، في مؤشر واضح على اعتماد المنتخبات على الدماء الشابة في أكبر محفل كروي عالمي.

وإليكم الترتيب الكامل لأصغر عشرة لاعبين مشاركين في مونديال 2026:

1) غيلبرتو مورا – المكسيك (17 عاما و240 يوما)

2) هوغو سوشوريك – تشيك (18 عاما و4 أيام)

3) إبراهيم مباي – السنغال (18 عاما و138 يوما)

4) حمزة عبد الكريم – مصر (18 عاما و161 يوما)

5) بارا سابوكو نداي – السنغال (18 عاما و162 يوما)

6) ملادين يوركاس – البوسنة والهرسك (18 عاما و247 يوما)

7) أيوب بوعدي – المغرب (18 عاما و252 يوما)

8) كريم ألايبغوفيتش– البوسنة والهرسك (18 عاما و263 يوما)

9) ريان اللومي – تونس (18 عاما و267 يوما)

10) لوكاس هيرينغتون – أستراليا (18 عاما و279 يوما). (روسيا اليوم) 
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