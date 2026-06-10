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رياضة

توتنهام يتعاقد مع المدافع الأرجنتيني ماركوس سينيسي

Lebanon 24
10-06-2026 | 23:00
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توتنهام يتعاقد مع المدافع الأرجنتيني ماركوس سينيسي
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أعلن نادي توتنهام الإنجليزي عن تعاقده مع المدافع الأرجنتيني ماركوس سينيسي قادمًا من بورنموث.

وقال النادي اللندني عبر موقعه الرسمي إنه سعيد بضم سينيسي، مشيرًا إلى أنه مدافع أرجنتيني يملك خبرة كبيرة، وسينضم إلى صفوف الفريق بدءًا من شهر يوليو المقبل، وفقًا لالتزاماته الدولية، وذلك بعد انتهاء عقده مع بورنموث.

من جهته، عبّر اللاعب عن سعادته بالانضمام إلى توتنهام، قائلاً إن الخطوة تمثل لحظة مميزة في مسيرته، موضحًا أن إدارة النادي أظهرت رغبة كبيرة في ضمه منذ البداية وإدخاله ضمن مشروع الفريق الجديد، وهو ما اعتبره أمرًا مثيرًا بالنسبة له.

وأضاف أنه سيقدم أقصى ما لديه في كل مباراة من أجل إسعاد الجماهير والمساهمة في وصول النادي إلى المكانة التي يستحقها، مؤكدًا رغبته في تحقيق الألقاب مع الفريق والعمل بكل قوة من أجل ذلك.

وكان توتنهام هوتسبير قد ضمن البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه بهدف دون مقابل على إيفرتون على ملعبه.

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