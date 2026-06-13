فوز صعب لأسكتلندا على هايتي بهدف ماكغين

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وسجل جون ماكغين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28، بعدما تابع كرة داخل منطقة الجزاء وسددها بقدمه اليسرى إلى أعلى منتصف المرمى، بعد محاولة قريبة لتشي آدمز تصدى لها الحارس.وبدأت المباراة بإيقاع سريع من الطرفين، إذ حاولت هايتي مبكراً عبر لويسيوس ديدسون في الدقيقة الخامسة، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت خارج المرمى. وردت أسكتلندا بفرصة خطيرة في الدقيقة السابعة عبر سكوت مكتوميناي، الذي سدد رأسية علت المرمى، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويهز القائم الأيمن في الدقيقة 17 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.وبعد هدف ماكغين، حاولت هايتي العودة إلى اللقاء، فسنحت لها أكثر من فرصة، أبرزها في الدقيقة 34 عبر روبين بروفيدنس الذي تصدى الحارس لمحاولته من داخل المنطقة، ثم بتسديدة من جين بيليجاردي في الدقيقة 42 علت المرمى. وانتهى الشوط الأول بتقدم أسكتلندا بهدف دون رد.وفي الشوط الثاني، واصلت هايتي محاولاتها بحثاً عن التعادل، فيما سعت أسكتلندا إلى الحفاظ على تقدمها. وشهدت الدقائق الأولى بطاقة صفراء لآرون هايكي في الدقيقة 46، ثم ضغطاً متقطعاً من الطرفين، مع ركنيات ومحاولات لم تنجح في تغيير النتيجة.وأجرت هايتي تبديلاً في الدقيقة 61 بدخول جوزي كاسيمير بدلاً من لويسيوس ديدسون، قبل أن تدفع لاحقاً بدلاً من ويلسون إيزيدور، ثم ياسين فورتونيه بدلاً من روبين بروفيدنس. في المقابل، أجرى منتخب أسكتلندا عدة تبديلات، بينها دخول ريان كريستي وليندون دايكس وناثان باتيرسون، ثم فيندلي كيرتيس وكيني مكلين.وفي الدقائق الأخيرة، كثفت هايتي ضغطها، فأهدر جوزي كاسيمير فرصة في الدقيقة 79 بتسديدة من خارج المنطقة مرت قريبة من المرمى، ثم أضاع فرانتزدي رأسية في الدقيقة 85. وفي الوقت بدل الضائع، تصدت أسكتلندا لمحاولة خطيرة لبييرو في الدقيقة 90+4، قبل أن يهدر مارتن إكسبيريانس فرصة أخيرة بتسديدة عالية وبعيدة في الدقيقة 90+7.وشهد الوقت بدل الضائع بطاقتين صفراوين لأسكتلندا، حصل عليهما فيندلي كيرتيس في الدقيقة 90+1، وكيني مكلين في الدقيقة 90+5، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية بفوز أسكتلندا 1-0.