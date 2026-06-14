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رياضة

ميلان يفاوض يايسله.. والشرط الجزائي يعقّد الصفقة مع الأهلي

Lebanon 24
14-06-2026 | 10:01
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ميلان يفاوض يايسله.. والشرط الجزائي يعقّد الصفقة مع الأهلي
ميلان يفاوض يايسله.. والشرط الجزائي يعقّد الصفقة مع الأهلي photos 0
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اتخذت إدارة نادي ميلان الإيطالي موقفًا حاسمًا بشأن التعاقد مع الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي السعودي، الذي يُعد أحد أبرز المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق في المدة المقبلة.
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وبات يايسله، البالغ من العمر 38 عامًا، من الأسماء المطروحة بقوة على طاولة إدارة ميلان، في ظل بحث النادي الإيطالي عن مدرب جديد بعد رحيل الإيطالي ماسيميليانو أليغري أخيرًا.


ويرتبط المدرب الألماني بعقد مع "الراقي" يمتد حتى صيف 2027، ويتضمن شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 6 ملايين يورو، فيما يتقاضى راتبًا سنويًا يصل إلى 11 مليون يورو.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي نيكولا شيرا، فإن ميلان لا يزال يضع يايسله ضمن أبرز خياراته لقيادة الفريق، بعدما جرت اتصالات بين الطرفين خلال الأسبوع الجاري، ووصفت نتائجها بالإيجابية.

وأوضح شيرا أن رغبة النادي الإيطالي في التعاقد مع المدرب الألماني تصطدم بعقبة الشرط الجزائي، إذ لا تعتزم إدارة ميلان دفع قيمته، في الوقت الذي يتمسك فيه الأهلي بالحصول على كامل المبلغ المنصوص عليه في العقد.


وفي المقابل، أبدى يايسله مرونة كبيرة لتسهيل انتقاله إلى "الروسونيري"، فقد أشارت تقارير إيطالية سابقة إلى استعداده للتنازل عن جزء من راتبه الحالي المرتفع من أجل خوض تجربة التدريب في الدوري الإيطالي.

ورغم ذلك، فإن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الراتب الجديد لا يزال يتطلب مزيدًا من المفاوضات بين الطرفين.

وفي السياق ذاته، كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن البرتغالي روبن أموريم مستعد لقبول جميع الشروط التي تم الاتفاق عليها مع ميلان لتولي منصب المدير الفني الجديد، مؤكدًا أن المدرب البرتغالي ينتظر القرار النهائي من إدارة النادي.

 
ويخوض يايسله حاليًا موسمه الثالث مع الأهلي، بعدما تولى تدريب الفريق في يوليو 2023 قادمًا من ريد بول سالزبورغ النمساوي، الذي أشرف على تدريبه لمدة عامين.

ونجح المدرب الألماني في فرض نفسه بقوة منذ وصوله إلى جدة، بعدما قاد الأهلي لتحقيق نتائج مميزة على المستويين المحلي والقاري، ما جعله محط اهتمام عدة أندية أوروبية خلال الفترة الأخيرة.

وواصل يايسله كتابة فصول نجاحه مع الأهلي بعدما قاد الفريق أخيرًا للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الثاني على التوالي، معززًا مكانته كأحد أبرز المدربين الشبان في القارة الآسيوية.
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