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خاص

تعادل بطعم الفرصة الضائعة.. المغرب يصمد أمام البرازيل ولا يكسر عقدة الافتتاح

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
14-06-2026 | 15:43
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تعادل بطعم الفرصة الضائعة.. المغرب يصمد أمام البرازيل ولا يكسر عقدة الافتتاح
تعادل بطعم الفرصة الضائعة.. المغرب يصمد أمام البرازيل ولا يكسر عقدة الافتتاح photos 0
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خرج المنتخب المغربي بتعادل ثمين أمام البرازيل بنتيجة 1-1، في افتتاح مشواره ضمن كأس العالم 2026، لكنه في الوقت نفسه فشل في تحقيق فوزه الأول تاريخياً في المباراة الافتتاحية له بالمونديال.
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النتيجة، على الورق، تبدو إيجابية جداً أمام منتخب بحجم البرازيل. فأسود الأطلس واجهوا أحد أكبر المرشحين دائماً للمنافسة، ونجحوا في فرض حضورهم داخل المباراة، ولم يظهروا كطرف يبحث فقط عن تفادي الخسارة. لكن الجانب الآخر من الصورة أن المنتخب المغربي كان قريباً من بداية مثالية، قبل أن يكتفي بنقطة واحدة أبقت عقدة الافتتاح قائمة.
 
المدرب محمد وهبي لم ينجح في كسر هذه العقدة، بعدما عجز المغرب، على مدار مشاركاته السابقة، عن الفوز في أول مباراة له بكأس العالم. ومع ذلك، فإن التعادل أمام البرازيل لا يمكن التعامل معه كتعثر كامل، بل كنتيجة تحمل جانبين: استمرار الرقم السلبي في المباريات الافتتاحية، مقابل تأكيد أن المنتخب المغربي بات قادراً على مواجهة الكبار من دون خوف.
 
فنياً، أظهر المغرب شخصية واضحة في المباراة. لم يدخل اللقاء بمنطق الدفاع فقط، بل حاول الضغط وخلق المساحات والاعتماد على سرعة لاعبيه في التحول. هذه النقطة مهمة لأنها تعكس ثقة اكتسبها المنتخب بعد حضوره القوي في السنوات الأخيرة، وتؤكد أن طموحه لم يعد يقتصر على المشاركة أو الخروج بأقل الأضرار.
 
في المقابل، كشفت المباراة أيضاً أن المحافظة على التقدم أمام منتخب كبير تحتاج إلى تركيز طويل وإدارة أدق للتفاصيل. فالبرازيل تملك لاعبين قادرين على تغيير النتيجة من فرصة واحدة، وهذا ما حدث فعلاً عندما نجحت في العودة إلى اللقاء.
 
بالنسبة إلى المغرب، لا تلغي النقطة أهمية ما تحقق، لكنها تفرض عليه التعامل بجدية أكبر مع المباراتين المقبلتين. فالتعادل أمام البرازيل يمنح دفعة معنوية، لكنه لا يكفي وحده لضمان العبور. المطلوب الآن تحويل الأداء القوي إلى فوز، لأن الحسابات في دور المجموعات لا تعترف كثيراً بالانطباعات الجيدة.
 
وهكذا، بقيت عقدة الافتتاح حاضرة، لكن الصورة العامة ليست سلبية. المغرب لم يكسر الرقم التاريخي، لكنه خرج برسالة واضحة: هذا المنتخب قادر على المنافسة، شرط أن يحوّل شخصيته داخل الملعب إلى نتائج كاملة في المواعيد المقبلة.
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