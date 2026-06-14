أثقل خسارة في تاريخهم.. تونس تسقط بخماسية أمام السويد في كأس العالم 2026

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وبدأ المنتخب السويدي المباراة بضغط مبكر، إذ حاول فيكتور ليندلوف التقدم داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية، قبل أن تقود السويد هجمة مرتدة سريعة عبر فيكتور غيوكيريس في الدقيقة الرابعة، لكنها لم تصل إلى المرمى.وفي الدقيقة السابعة، افتتحت السويد التسجيل عبر ياسين أياري، الذي سدد كرة بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء، مانحاً منتخب بلاده تقدماً مبكراً.وحاول منتخب تونس الرد، فسنحت له فرصة في الدقيقة 13 عبر انطلاقة لإلياس سعد وتمريره إلى أنيس بن سليمان، لكن الحكم أعلن وجود تسلل. ثم عاد سعد وسدد كرة من مسافة متوسطة في الدقيقة 18، إلا أنها علت العارضة.وفرضت السويد سيطرة واضحة على مجريات اللعب، وبلغت نسبة استحواذها 68%، قبل أن تضيف الهدف الثاني في الدقيقة 30 عبر أليكساندر إيزاك، بتسديدة بالقدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء إلى الزاوية الأرضية اليمنى، بعد تمريرة حاسمة من فيكتور غيوكيريس إثر هجمة مرتدة.وبعد أكثر من نصف ساعة، عانى المنتخب في بناء الهجمة والوصول إلى مناطق السويد، قبل أن ينجح عمر الرقيق في تقليص الفارق بالدقيقة 43، بضربة رأسية من منتصف منطقة الجزاء إلى الزاوية الأرضية اليسرى، بعد عرضية من حنبعل المجبري. وحمل هذا الهدف الرقم 15 للمنتخب التونسي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.وانتهى الشوط الأول بتقدم السويد 2-1.وفي الشوط الثاني، حاول المنتخب التونسي العودة إلى المباراة، إذ مرر حنبعل المجبري كرة إلى منطقة الجزاء في الدقيقة 50، لكن كريستوفر نوردفيلدت كان الأسرع في اعتراضها. ثم أطلق المجبري تسديدة من ركلة حرة بعيدة في الدقيقة 52، لكنها مرت عالية فوق العارضة.وفي الدقيقة 59، عززت السويد تقدمها بالهدف الثالث عبر فيكتور غيوكيريس، الذي سدد كرة بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء إلى الزاوية الأرضية اليسرى، بعد تمريرة حاسمة من أليكساندر إيزاك.وأجرى المنتخب السويدي تبديلين في الدقيقة 65 بدخول لوكاس بيرغفال بدلاً من بينيامين نايغرين، وإليوت سترود بدلاً من غابريال غودموندسون بسبب الإصابة. في المقابل، دفع مدرب تونس صبري لموشي بثلاثة لاعبين دفعة واحدة في الدقيقة 72، هم إلياس عاشوري، سيباستيان تونكتي ومحمد بالحاج محمود، بحثاً عن تقليص الفارق.ورغم محاولات تونس، واصلت السويد سيطرتها على إيقاع المباراة من خلال التمريرات القصيرة الدقيقة. وفي الدقيقة 84، سجل ماتياس سفانبرغ الهدف الرابع للسويد بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء إلى منتصف المرمى، بعد تمريرة حاسمة من أليكساندر إيزاك إثر ضربة ثابتة، قبل أن تؤكد تقنية الفيديو صحة الهدف.وفي الوقت بدل الضائع، أهدر لوكاس بيرغفال فرصة إضافة الهدف الخامس بعدما علت رأسيته العارضة، لكن ياسين أياري عاد وسجل الهدف الخامس في الدقيقة 90+6، بتسديدة بالقدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء إلى الزاوية الأرضية اليسرى، بعد تمريرة من بيرغفال.وانتهت المباراة بفوز السويد على تونس 5-1.