تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

أثقل خسارة في تاريخهم.. تونس تسقط بخماسية أمام السويد في كأس العالم 2026

Lebanon 24
14-06-2026 | 23:59
A-
A+
أثقل خسارة في تاريخهم.. تونس تسقط بخماسية أمام السويد في كأس العالم 2026
أثقل خسارة في تاريخهم.. تونس تسقط بخماسية أمام السويد في كأس العالم 2026 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
خسر منتخب تونس أمام السويد بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم 2026.
Advertisement

وبدأ المنتخب السويدي المباراة بضغط مبكر، إذ حاول فيكتور ليندلوف التقدم داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية، قبل أن تقود السويد هجمة مرتدة سريعة عبر فيكتور غيوكيريس في الدقيقة الرابعة، لكنها لم تصل إلى المرمى.

وفي الدقيقة السابعة، افتتحت السويد التسجيل عبر ياسين أياري، الذي سدد كرة بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء، مانحاً منتخب بلاده تقدماً مبكراً.

وحاول منتخب تونس الرد، فسنحت له فرصة في الدقيقة 13 عبر انطلاقة لإلياس سعد وتمريره الكرة إلى أنيس بن سليمان، لكن الحكم أعلن وجود تسلل. ثم عاد سعد وسدد كرة من مسافة متوسطة في الدقيقة 18، إلا أنها علت العارضة.

وفرضت السويد سيطرة واضحة على مجريات اللعب، وبلغت نسبة استحواذها 68%، قبل أن تضيف الهدف الثاني في الدقيقة 30 عبر أليكساندر إيزاك، بتسديدة بالقدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء إلى الزاوية الأرضية اليمنى، بعد تمريرة حاسمة من فيكتور غيوكيريس إثر هجمة مرتدة.

وبعد أكثر من نصف ساعة، عانى المنتخب التونسي في بناء الهجمة والوصول إلى مناطق السويد، قبل أن ينجح عمر الرقيق في تقليص الفارق بالدقيقة 43، بضربة رأسية من منتصف منطقة الجزاء إلى الزاوية الأرضية اليسرى، بعد عرضية من حنبعل المجبري. وحمل هذا الهدف الرقم 15 للمنتخب التونسي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم السويد 2-1.

وفي الشوط الثاني، حاول المنتخب التونسي العودة إلى المباراة، إذ مرر حنبعل المجبري كرة إلى منطقة الجزاء في الدقيقة 50، لكن كريستوفر نوردفيلدت كان الأسرع في اعتراضها. ثم أطلق المجبري تسديدة من ركلة حرة بعيدة في الدقيقة 52، لكنها مرت عالية فوق العارضة.

وفي الدقيقة 59، عززت السويد تقدمها بالهدف الثالث عبر فيكتور غيوكيريس، الذي سدد كرة بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء إلى الزاوية الأرضية اليسرى، بعد تمريرة حاسمة من أليكساندر إيزاك.

وأجرى المنتخب السويدي تبديلين في الدقيقة 65 بدخول لوكاس بيرغفال بدلاً من بينيامين نايغرين، وإليوت سترود بدلاً من غابريال غودموندسون بسبب الإصابة. في المقابل، دفع مدرب تونس صبري لموشي بثلاثة لاعبين دفعة واحدة في الدقيقة 72، هم إلياس عاشوري، سيباستيان تونكتي ومحمد بالحاج محمود، بحثاً عن تقليص الفارق.

ورغم محاولات تونس، واصلت السويد سيطرتها على إيقاع المباراة من خلال التمريرات القصيرة الدقيقة. وفي الدقيقة 84، سجل ماتياس سفانبرغ الهدف الرابع للسويد بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء إلى منتصف المرمى، بعد تمريرة حاسمة من أليكساندر إيزاك إثر ضربة ثابتة، قبل أن تؤكد تقنية الفيديو صحة الهدف.

وفي الوقت بدل الضائع، أهدر لوكاس بيرغفال فرصة إضافة الهدف الخامس بعدما علت رأسيته العارضة، لكن ياسين أياري عاد وسجل الهدف الخامس في الدقيقة 90+6، بتسديدة بالقدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء إلى الزاوية الأرضية اليسرى، بعد تمريرة من بيرغفال.

وانتهت المباراة بفوز السويد على تونس 5-1.
مواضيع ذات صلة
استعداداً لكأس العالم 2026.. تونس تخسر أمام النمسا
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 11:48:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ألمانيا تكتسح كوراساو بسباعية في كأس العالم 2026
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 11:48:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الأحذية الوردية في كأس العالم 2026.. ما سببها؟
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 11:48:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بحّار سابق يفتتح مشواره المونديالي بإدارة مباراة السعودية وأوروغواي في كأس العالم 2026
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 11:48:31 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

مونديال 2026

كأس العالم

التونسي

القصير

تونسي

رابعة

الكرة

حمود

ماسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:02 | 2026-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:29 | 2026-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:40 | 2026-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:18 | 2026-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:02 | 2026-06-15
Lebanon24
03:29 | 2026-06-15
Lebanon24
02:40 | 2026-06-15
Lebanon24
02:30 | 2026-06-15
Lebanon24
01:18 | 2026-06-15
Lebanon24
23:21 | 2026-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24