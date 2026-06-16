"ميرور" تودّع صلاح بعد رحيله عن ليفربول بعدد خاص

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ويتواجد صلاح حالياً مع منتخب مصر في 2026، حيث شارك في المباراة الأولى أمام بلجيكا، والتي انتهت بالتعادل 1-1.وذكرت الصحيفة أن العدد الخاص سيتألف من 48 صفحة، ويوثق أهداف صلاح مع ليفربول، وأرقامه القياسية، واللحظات البارزة في مسيرته داخل ملعب "آنفيلد".وأشارت "ميرور" إلى أن تأثير صلاح منذ انضمامه إلى ليفربول عام 2017 فاق كل التوقعات، بعدما أصبح واحداً من أبرز نجوم النادي، وساهم في مرحلة حافلة بالإنجازات.ولفتت الصحيفة إلى أن صلاح شكّل، إلى جانب السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو، أحد أقوى خطوط الهجوم في ، وقاد ليفربول إلى حقبة مميزة من النجاحات.وأكدت أن إرث صلاح لم يقتصر على الأرقام والإنجازات الرياضية، بل امتد إلى تأثير ثقافي واضح في مدينة ليفربول، ما عزز مكانته كواحد من أعظم لاعبي النادي عبر تاريخه.ويتضمن العدد الخاص استعراضاً شاملاً لأهدافه الـ257 مع ليفربول، وتحليلاً لأبرز إنجازاته وإحصاءاته وجوائزه الفردية، إضافة إلى قراءة في شراكته مع ماني وفيرمينو والألقاب التي حققها مع الفريق.كما يتناول العدد وداع صلاح المؤثر في ملعب "آنفيلد"، وحديثه عن رحلته مع ليفربول وعلاقته بجماهير النادي.