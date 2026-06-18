تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

إصابات خطيرة تُبعد توبوريا عن القتال حتى 2026 بعد خسارة قاسية في UFC

Lebanon 24
18-06-2026 | 07:07
A-
A+
إصابات خطيرة تُبعد توبوريا عن القتال حتى 2026 بعد خسارة قاسية في UFC
إصابات خطيرة تُبعد توبوريا عن القتال حتى 2026 بعد خسارة قاسية في UFC photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت اللجنة الرياضية لولاية كاليفورنيا رسميًا مدة إيقاف إيليا توبوريا عن ممارسة القتال، وذلك عقب النزال الدامي والملحمي الذي جمعه بجاستن غيثي.

وخسر توبوريا، الملقب بـ"الماتادور"، أمام خصمه الأمريكي في حدث "UFC Freedom 250" الذي نظمته شركة "دانا وايت" في البيت الأبيض، حيث انتهى النزال بالضربة القاضية الفنية بعد أن اضطر شقيقه ألكسندر للتدخل وإيقاف القتال نظرًا لخطورة الجروح التي غطت وجهه.
Advertisement


وكشفت التقارير الطبية أن البطل السابق أنهى النزال بإصابات بالغة شملت كسورًا في كلا عظمي محجر العين بوجهه، بالإضافة إلى كسر في حاجز الأنف، ما يعكس حجم الشراسة والدموية التي شهدتها تلك المواجهة التاريخية.

وعقب انتهاء فعاليات "UFC Freedom 250"، أصدرت رابطة لجان الملاكمة ورياضات القتال قرارات تعليق فورية بحق كل من جاستن غيثي وإيليا توبوريا، بالإضافة إلى بقية المنافسين الـ14 الذين شاركوا في تلك الليلة، غير أن تسعة مقاتلين، من بينهم توبوريا، تلقوا فترات إيقاف أطول بكثير من تلك المقررة في البداية نظرًا لخطورة إصاباتهم.


وقررت اللجنة الرياضية لولاية كاليفورنيا إيقاف توبوريا لمدة 180 يومًا، وهي العقوبة القصوى التي تفرضها الهيئة، وذلك في أعقاب المعركة الطاحنة التي خاضها ضد غيثي في واشنطن.

وعلاوة على الإيقاف، سيتعين على المقاتل ذي الأصول الجورجية والإسبانية الخضوع لتقييم طبي دقيق تحت إشراف جراح مختص في الوجه والفكين، للتأكد من تعافيه من الكسور المزدوجة في عظام محجر العين التي خلفتها ضربات غيثي القوية داخل قفص النزال في البيت الأبيض.

 ويرى الأطباء أن عودة "الماتادور" إلى قفص النزالات قبل نهاية عام 2026 تُعد أمرًا "مستحيلاً" من الناحية الطبية، موضحين أن عملية التعافي ستكون "طويلة، ومملة، وشاقة"، وسيكون الصبر هو العامل الجوهري والأساسي لرؤية نسخة متطورة ومعافاة من المقاتل الإسباني فوق الحلبة مجددًا.

 ويدرك توبوريا أنه سيضطر إلى المرور بأشهر صعبة خلال فترة التعافي، لكن التزامه الكامل ببرنامج العلاج وإعادة التأهيل سيكون الخطوة الأساسية لضمان عودته إلى الحلبة بأفضل حالة بدنية ممكنة، وربما بمستوى لم يسبق له الوصول إليه طوال مسيرته الرياضية.
مواضيع ذات صلة
إصابة خطيرة تبعد ابن كلينسمان عن الملاعب وتضع مشاركته في المونديال على المحك
lebanon 24
Lebanon24
18/06/2026 16:56:06 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة عضلية تبعد يامال عن مباريات حاسمة مع برشلونة
lebanon 24
Lebanon24
18/06/2026 16:56:06 Lebanon 24 Lebanon 24
في اولى مبارياته في المونديال.. خسارة قاسية للعراق امام النرويج
lebanon 24
Lebanon24
18/06/2026 16:56:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: 2026 "سيكون على الأرجح عام قتال" على كل الجبهات
lebanon 24
Lebanon24
18/06/2026 16:56:06 Lebanon 24 Lebanon 24

البيت الأبيض

الإسبانية

واشنطن

الرياض

التزام

أمريكي

رياضي

العين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
09:19 | 2026-06-18
Lebanon24
09:01 | 2026-06-18
Lebanon24
02:32 | 2026-06-18
Lebanon24
01:28 | 2026-06-18
Lebanon24
01:06 | 2026-06-18
Lebanon24
00:53 | 2026-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24