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رياضة

شراكة رياضية جديدة بين الجامعة العربية المفتوحة وجمعية "بيروت ماراتون"

Lebanon 24
18-06-2026 | 09:19
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شراكة رياضية جديدة بين الجامعة العربية المفتوحة وجمعية بيروت ماراتون
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أبرمت الجامعة العربية المفتوحة وجمعية "بيروت ماراتون" اتفاقية تعاون مشتركة تهدف إلى تعزيز الأنشطة الرياضية ونشر ثقافة الركض، تماشياً مع استراتيجية الجمعية الهادفة إلى تشجيع مختلف القطاعات والمؤسسات على الانخراط في هذه الرياضة.
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واستضاف مقر الجامعة في منطقة الطيونة حفل التوقيع، بحضور رئيسة الجامعة الدكتورة يارا حمدان عبد الله، يرافقها عمداء الكليات: الدكتورة حياة الخطيب، الدكتورة أمينة حربلي، الدكتور محمد الحاج، ومدير شؤون الطلاب الدكتور غدي مقلّد. ومثّل جمعية "بيروت ماراتون" رئيستها مي الخليل، إلى جانب أمين السر حسان محيي الدين، وأمين الصندوق غسان حجار، ومدير العلاقات العامة بشير السقّا، ومديرة التوعية آنا ماريا الخوري.

وخلال الحفل، أشادت الدكتورة حمدان عبد الله بمسيرة الجمعية وفريق عملها في تنظيم سباقات احترافية ناجحة، مؤكدة حرص الجامعة على دعم الرياضة وتوسيع آفاق التعاون المتبادل. من جهتها، شكرت الخليل إدارة الجامعة على حسن الاستقبال والثقة المتبادلة، مشيرة إلى أن الشراكة تأتي امتداداً لـ23 عاماً من الأنشطة والإنجازات التي استعرضها فيلم وثائقي عُرض للمناسبة، قبل أن يختتم اللقاء بتوقيع الاتفاقية رسمياً.
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