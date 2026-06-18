شراكة رياضية جديدة بين الجامعة العربية المفتوحة وجمعية "بيروت ماراتون"

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أبرمت الجامعة العربية المفتوحة وجمعية " ماراتون" اتفاقية تعاون مشتركة تهدف إلى تعزيز الأنشطة الرياضية ونشر ثقافة الركض، تماشياً مع استراتيجية الجمعية الهادفة إلى تشجيع مختلف القطاعات والمؤسسات على الانخراط في هذه الرياضة.واستضاف مقر الجامعة في منطقة الطيونة حفل التوقيع، بحضور رئيسة الجامعة الدكتورة يارا حمدان ، يرافقها الكليات: الدكتورة حياة الخطيب، الدكتورة أمينة حربلي، الدكتور محمد الحاج، ومدير شؤون الطلاب الدكتور غدي مقلّد. ومثّل جمعية "بيروت ماراتون" رئيستها مي ، إلى جانب أمين السر حسان محيي الدين، وأمين الصندوق غسان ، ومدير العلاقات العامة بشير السقّا، ومديرة التوعية آنا ماريا الخوري.وخلال الحفل، أشادت الدكتورة حمدان عبد الله بمسيرة الجمعية وفريق عملها في تنظيم سباقات احترافية ناجحة، مؤكدة حرص الجامعة على دعم الرياضة وتوسيع التعاون المتبادل. من جهتها، شكرت الخليل إدارة الجامعة الاستقبال والثقة المتبادلة، مشيرة إلى أن الشراكة تأتي امتداداً لـ23 عاماً من الأنشطة والإنجازات التي استعرضها فيلم وثائقي عُرض للمناسبة، قبل أن يختتم اللقاء بتوقيع الاتفاقية رسمياً.