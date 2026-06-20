هدف صيباري يدخل التاريخ

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وبات صيباري ثاني لاعب أفريقي يسجل في أول مباراتين له بكأس العالم، معادلا الإنجاز الذي حققه ، بعدما هز شباك في الجولة الأولى وأضاف هدفا جديداً أمام اسكتلندا. دخل صيباري سجلات 2026 من أوسع أبوابها، بعدما سجل هدف منتخب بلاده أمام بعد 71 ثانية فقط من انطلاق المباراة.وبات صيباري ثاني لاعب أفريقي يسجل في أول مباراتين له بكأس العالم، معادلا الإنجاز الذي حققه ، بعدما هز شباك في الجولة الأولى وأضاف هدفا جديداً أمام اسكتلندا.

ولم يتوقف إنجاز لاعب أيندهوفن عند هذا الحد، إذ أصبح هدفه الأسرع في النسخة الحالية من المونديال، وأسرع هدف يسجله منتخب عربي في تاريخ كأس العالم، متجاوزا الرقم السابق المسجل باسم حكيم زياش في مونديال 2022.



ويؤكد هذا الرقم التاريخي البداية الاستثنائية لصيباري في أول ظهور له بالمونديال، بعدما فرض نفسه بين أبرز نجوم البطولة في أول جولتين.