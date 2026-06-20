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رياضة

هدف صيباري يدخل التاريخ

Lebanon 24
20-06-2026 | 00:02
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هدف صيباري يدخل التاريخ
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دخل الدولي المغربي إسماعيل صيباري سجلات كأس العالم 2026 من أوسع أبوابها، بعدما سجل هدف منتخب بلاده أمام اسكتلندا بعد 71 ثانية فقط من انطلاق المباراة.
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وبات صيباري ثاني لاعب أفريقي يسجل في أول مباراتين له بكأس العالم، معادلا الإنجاز الذي حققه المصري محمد صلاح، بعدما هز شباك البرازيل في الجولة الأولى وأضاف هدفا جديداً أمام اسكتلندا.
 ولم يتوقف إنجاز لاعب أيندهوفن عند هذا الحد، إذ أصبح هدفه الأسرع في النسخة الحالية من المونديال، وأسرع هدف يسجله منتخب عربي في تاريخ كأس العالم، متجاوزا الرقم السابق المسجل باسم المغربي حكيم زياش في مونديال 2022.

ويؤكد هذا الرقم التاريخي البداية الاستثنائية لصيباري في أول ظهور له بالمونديال، بعدما فرض نفسه بين أبرز نجوم البطولة في أول جولتين.
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