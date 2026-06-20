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رياضة

بعد التعادل مع التشيك... لاعبو جنوب إفريقيا يحصلون على هدايا ثمينة

Lebanon 24
20-06-2026 | 08:13
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بعد التعادل مع التشيك... لاعبو جنوب إفريقيا يحصلون على هدايا ثمينة
بعد التعادل مع التشيك... لاعبو جنوب إفريقيا يحصلون على هدايا ثمينة photos 0
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أبقى منتخب جنوب إفريقيا على حظوظه قائمة في بلوغ الأدوار الإقصائية لكأس العالم، بعدما انتزع تعادلاً مثيرًا بنتيجة 1-1 أمام نظيره التشيكي، الخميس الماضي.

وبادر المنتخب التشيكي بالتسجيل مبكراً عن طريق ميشال ساديليك في المباراة التي أُقيمت بمدينة أتلانتا، قبل أن يدرك تيبوهو موكوينا التعادل لمنتخب "بافانا بافانا" من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

واكتسبت هذه النتيجة أهمية كبيرة، نظراً إلى أن المنتخبين استهلا مشوارهما في البطولة بالخسارة، ما جعل المباراة حاسمة إلى حد بعيد في حسابات التأهل، وكان أي تعثر جديد لجنوب إفريقيا سيقربها كثيراً من توديع المنافسات، إلا أن هدف التعادل المتأخر أبقى آمالها قائمة في المنافسة على بطاقة العبور إلى دور الـ32.
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وبعيداً عن الجوانب الفنية، ترددت أنباء عن مكافآت قيمة بانتظار اللاعبين وأفراد الجهاز الفني، تقديراً لروحهم القتالية وإصرارهم على العودة في النتيجة.

وكشف الصحفي الرياضي المتخصص في الكرة الإفريقية ميكي جونيور أن لاعبي منتخب جنوب إفريقيا وأعضاء الطاقم الفني حصلوا على هدايا من المجوهرات الفاخرة تُقدر قيمة كل منها بأكثر من 50 ألف دولار، في إطار شراكة استراتيجية مع علامة "آيس بوكس" (Icebox) الشهيرة.

وتُعد "آيس بوكس" من أبرز الأسماء في سوق المنتجات الفاخرة عالمياً، إذ تشتهر بتصميم الساعات المرصعة بالألماس والمجوهرات المخصصة لنجوم الرياضة والترفيه.

 وأثارت هذه اللفتة اهتماماً واسعاً في الأوساط الرياضية، إذ اعتبر كثيرون أن الأداء القتالي الذي قدمه المنتخب الجنوب إفريقي والعودة في النتيجة أمام التشيك كانا كافيين لاستحقاق هذا التقدير، رغم عدم تحقيق الفوز.

ومنح التعادل منتخب جنوب إفريقيا أول نقطة له في النسخة الحالية من كأس العالم، ليبقي على آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور المقبل.

ولا تزال حظوظ المنتخب الجنوب إفريقي قائمة، إذ سيتحدد مصيره بناءً على نتيجة مباراته الأخيرة في المجموعة، إلى جانب نتائج المنتخبات المنافسة.

 يواجه منتخب جنوب إفريقيا نظيره الكوري الجنوبي يوم الأربعاء 24 يونيو، في مباراة قد تكون حاسمة في سباق التأهل.

وسيمنح الفوز منتخب "بافانا بافانا" فرصة حقيقية لبلوغ الدور التالي، بل وقد ينهي دور المجموعات في المركز الثاني إذا جاءت نتيجة المواجهة الأخرى بين التشيك والمكسيك في مصلحته.

وبذلك تبقى جميع الاحتمالات مفتوحة في المجموعة، مع اقتراب الجولة الأخيرة التي ستحدد هوية المنتخبات المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية.
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