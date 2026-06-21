أوّل فوز في كأس العالم.. مصر تقلب تأخرها أمام نيوزيلندا وتفوز بثلاثية

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وبدأت المباراة بإيقاع سريع من الطرفين، إذ أنقذ مصطفى شوبير مرمى مصر من محاولة مبكرة بعد عرضية خطيرة في الدقيقة الأولى، قبل أن يضغط المنتخب المصري على كامل الملعب ويحاول منع نيوزيلندا من بناء اللعب.ورغم البداية النشطة، نجح منتخب نيوزيلندا في افتتاح التسجيل في الدقيقة 15 عبر فين سورمان، الذي سجل بضربة رأسية من منتصف منطقة الجزاء إلى أعلى الزاوية اليسرى، بعد عرضية من ت. بايني إثر ركلة ركنية.وبعد الهدف، كادت نيوزيلندا أن تضيف الهدف الثاني في الدقيقة 18، لكن شوبير تدخل وأنقذ الموقف. كما شهد الشوط الأول بطاقتين صفراوين، الأولى لمهند لاشين في الدقيقة 17، والثانية لساربيت سينغ في الدقيقة 20.وحاول منتخب مصر العودة إلى المباراة، فهدد عمر مرموش مرمى نيوزيلندا في الدقيقة 25، لكن الحارس ماكس كروكومب حرمه من التعادل. ومع مرور الوقت، تراجع منتخب نيوزيلندا إلى مناطقه الدفاعية، فيما تحسن أداء المنتخب المصري بعد استراحة شرب المياه.وفي الدقيقة 41، اضطر منتخب مصر لإجراء تبديل بدخول رامي ربيعة بدلاً من حمدي فتحي بسبب الإصابة، قبل أن ينتهي الشوط الأول بتقدم نيوزيلندا 1-0.ومع بداية الشوط الثاني، أهدر فرصة محققة لمعادلة النتيجة بعد عرضية من محمد هاني، بينما اعتمد منتخب نيوزيلندا على دفاع المنطقة لغلق المساحات أمام الهجوم المصري.وفي الدقيقة 58، نجح مصطفى زيكو في تسجيل هدف التعادل لمصر بضربة رأسية من منتصف منطقة الجزاء إلى أعلى منتصف المرمى، بعد عرضية من محمد هاني.وبعد التعادل، واصل المنتخب المصري ضغطه، وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 67، بتسديدة بالقدم اليسرى من منتصف منطقة الجزاء إلى الزاوية الأرضية اليسرى، بعد تمريرة حاسمة من مصطفى زيكو.واستمر الهجوم المصري بعد الهدف الثاني، قبل أن يجري الفريق تبديلين في الدقيقة 76 بدخول محمود تريزيغيه بدلاً من عمر مرموش، وحمزة عبد بدلاً من مصطفى زيكو. وفي المقابل، دفع منتخب نيوزيلندا توماس وجيسي راندال.وفي الدقيقة 79، تدخل ياسر إبراهيم وأنقذ المرمى المصري من فرصة خطيرة قبل رأسية قوية لكريس وود. وبعدها بثلاث دقائق، حسم محمود تريزيغيه المباراة بالهدف الثالث لمصر في الدقيقة 82، بعدما تابع عرضية محمد صلاح من ركلة ركنية برأسية إلى الزاوية الأرضية اليسرى.وشهدت الدقائق الأخيرة عدة تبديلات، بينها خروج محمد صلاح وإمام عاشور ودخول حسام وزيزو، كما خرج حسام عبد المجيد لاحقاً بسبب الإصابة وشارك محمد بدلاً منه في الوقت بدل الضائع.وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، تألق مصطفى شوبير مجدداً وتصدى لعرضيتين متتاليتين، ثم أنقذ كرة هدف محقق لنيوزيلندا في الدقيقة 90+7. في المقابل، أهدر زيزو وتريزيغيه فرصتين لإضافة الهدف الرابع.وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، بعدما قلب تأخره في الشوط الأول إلى انتصار في الشوط الثاني.