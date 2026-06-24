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رياضة

كأس العالم.. المكسيك تهزم تشيكيا بثلاثية وتحسم تأهلها

Lebanon 24
24-06-2026 | 23:18
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كأس العالم.. المكسيك تهزم تشيكيا بثلاثية وتحسم تأهلها
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حقق منتخب المكسيك فوزاً مهماً على تشيكيا بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات كأس العالم 2026.
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وبدأت المباراة بإيقاع متوازن، مع محاولات مبكرة من تشيكيا، إذ سدد دينيس فيشينسكي كرة قريبة في الدقيقة الثامنة مرت بجانب المرمى، قبل أن يحاول ميشال ساديليك بتسديدة أخرى في الدقيقة 12 علت المرمى. واستمر المنتخب التشيكي في تهديد المرمى المكسيكي، لكنه لم ينجح في ترجمة فرصه إلى هدف.

وفي المقابل، حاول المنتخب المكسيكي الدخول تدريجياً في أجواء اللقاء، وهدد مرمى تشيكيا في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، أبرزها عبر إسرائيل رييس وروبيرتو ألفارادو، إضافة إلى محاولة لجوليان كوينونيس في الوقت بدل الضائع مرت فوق المرمى بقليل.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0، بعد دقائق شهدت توقفاً للتبريد وإصابة ميشال ساديليك.

ومع بداية الشوط الثاني، كاد لوكاش شيرف أن يمنح تشيكيا التقدم بتسديدة تصدى لها الدفاع المكسيكي، قبل أن ينجح المنتخب المكسيكي في افتتاح التسجيل في الدقيقة 55 عبر ماتيو تشافيز، الذي سدد كرة بقدمه اليسرى من منتصف منطقة الجزاء إلى الزاوية الأرضية اليسرى، بعد تمريرة من لويس رومو.

وبعد الهدف، أجرى منتخب تشيكيا تبديلاً بدخول لوكاش بروفود بدلاً من دينيس فيشينسكي، لكن المكسيك عادت لتعزز تقدمها في الدقيقة 61، بعدما سجل جوليان كوينونيس الهدف الثاني من مسافة قريبة، إثر تمريرة من جورج سانشيز بعد هجمة مرتدة.

ودفع المنتخب المكسيكي بسانتياجو خيمينيز وأوبد فارغاس في الدقيقة 63، فيما أجرى منتخب تشيكيا تبديلين بدخول باتريك شيك وتوماس سوتشيك. وحصل إدسون ألفاريز على بطاقة صفراء في الدقيقة 64، قبل أن تتواصل محاولات تشيكيا عبر الركنيات والتسديدات البعيدة، من دون تغيير النتيجة.

وفي الدقيقة 72، دخل ألفارو فيدالجو بدلاً من خيلبرتو مورا، قبل أن يهدر جوليان كوينونيس فرصة جديدة للمكسيك بضربة رأسية علت المرمى في الدقيقة 77. كما أجرى المنتخب المكسيكي تبديلين في الدقيقة 78 بدخول فرانشيسكو أوتشوا بدلاً من راؤول رانغيل، وخيسوس غاياردو بدلاً من ماتيو تشافيز.

وحاول منتخب تشيكيا تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة، خصوصاً عبر دافيد دوديرا وبافل شولتس، لكن محاولاته مرت خارج المرمى. وفي الوقت بدل الضائع، حسمت المكسيك النتيجة بهدف ثالث سجله ألفارو فيدالجو في الدقيقة 90+4، بتسديدة بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء إلى أعلى الزاوية اليسرى، بعد تمريرة من روبيرتو ألفارادو.

وانتهت المباراة بفوز المكسيك على تشيكيا 3-0، بعدما سجلت أهدافها الثلاثة في الشوط الثاني.
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