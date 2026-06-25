مصر قد تحسم تأهلها قبل مواجهة إيران

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ويستعد المنتخب المصري لمواجهة إيران صباح السبت المقبل، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة، بعد فوزه على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الانتصار الأول في تاريخه بالمونديال.في المقابل، يدخل المنتخب المباراة بعدما تعادل سلبياً مع بلجيكا، في لقاء قدم خلاله أداءً قوياً.ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، فيما يحتل منتخب إيران المركز الثاني بنقطتين.وتبقى فرص تأهل مصر اليوم مرتبطة بمباراتي ضد الإكوادور، وكوراساو ضد كوت ديفوار.ففي حال فوز ألمانيا أو تعادلها أمام الإكوادور، يضمن منتخب مصر تأهله رسمياً إلى دور الـ32.ويمتلك منتخب مصر 4 نقاط، ولا يوجد أي منتخب مرشح لمقعد أفضل ثالث في 3 مجموعات يملك رصيداً أعلى من الفراعنة.وتملك الإكوادور نقطة واحدة، وتحتاج إلى الفوز على ألمانيا للوصول إلى 4 نقاط، وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى كوراساو أمام كوت ديفوار.ويتفوق منتخب مصر حالياً على ، ثالث بـ3 نقاط، واسكتلندا، ثالث المجموعة الثالثة بـ3 نقاط، بعدما أنهى المنتخبان مبارياتهما في دور المجموعات.كما يتفوق على ثالث المجموعة التاسعة، سواء السنغال أو ، إذ إن أقصى رصيد يمكن أن يبلغه أحدهما هو 3 نقاط.ويلتقي منتخب ألمانيا مع الإكوادور مساء اليوم عند الساعة 11 بتوقيت ومكة المكرمة، وفي التوقيت نفسه تلعب كوت ديفوار أمام كوراساو. (بطولات)