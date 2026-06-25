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رياضة

مصر قد تحسم تأهلها قبل مواجهة إيران

Lebanon 24
25-06-2026 | 04:45
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مصر قد تحسم تأهلها قبل مواجهة إيران
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قد يضمن منتخب مصر تأهله رسمياً إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026 مساء اليوم الخميس، قبل خوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام إيران.
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ويستعد المنتخب المصري لمواجهة إيران صباح السبت المقبل، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة، بعد فوزه على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الانتصار الأول في تاريخه بالمونديال.

في المقابل، يدخل المنتخب الإيراني المباراة بعدما تعادل سلبياً مع بلجيكا، في لقاء قدم خلاله أداءً قوياً.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، فيما يحتل منتخب إيران المركز الثاني بنقطتين.

وتبقى فرص تأهل مصر اليوم مرتبطة بمباراتي ألمانيا ضد الإكوادور، وكوراساو ضد كوت ديفوار.

ففي حال فوز ألمانيا أو تعادلها أمام الإكوادور، يضمن منتخب مصر تأهله رسمياً إلى دور الـ32.

ويمتلك منتخب مصر 4 نقاط، ولا يوجد أي منتخب مرشح لمقعد أفضل ثالث في 3 مجموعات يملك رصيداً أعلى من الفراعنة.

وتملك الإكوادور نقطة واحدة، وتحتاج إلى الفوز على ألمانيا للوصول إلى 4 نقاط، وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى كوراساو أمام كوت ديفوار.

ويتفوق منتخب مصر حالياً على كوريا الجنوبية، ثالث المجموعة الأولى بـ3 نقاط، واسكتلندا، ثالث المجموعة الثالثة بـ3 نقاط، بعدما أنهى المنتخبان مبارياتهما في دور المجموعات.

كما يتفوق على ثالث المجموعة التاسعة، سواء السنغال أو العراق، إذ إن أقصى رصيد يمكن أن يبلغه أحدهما هو 3 نقاط.

ويلتقي منتخب ألمانيا مع الإكوادور مساء اليوم عند الساعة 11 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي التوقيت نفسه تلعب كوت ديفوار أمام كوراساو. (بطولات)
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