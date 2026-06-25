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رياضة

كأس العالم.. اليابان والسويد إلى دور الـ32

Lebanon 24
25-06-2026 | 21:54
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كأس العالم.. اليابان والسويد إلى دور الـ32
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حجز منتخبا اليابان والسويد مقعديهما في دور الـ32 من كأس العالم FIFA 2026، بعد تعادلهما 1-1 في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.
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وتقدمت اليابان عبر دايزن مايدا في الدقيقة 56، قبل أن يدرك أنتوني إيلانغا التعادل للسويد في الدقيقة 62.

وضمن المنتخب الياباني تأهله بعدما حلّ ثانياً في المجموعة برصيد 5 نقاط، خلف هولندا المتصدرة بـ7 نقاط بعد فوزها على تونس 3-1.

أما السويد، فبلغت الأدوار الإقصائية بعدما أنهت المجموعة في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، مستفيدة من فارق الأهداف، إذ سجلت 7 أهداف وتلقت مثلها، لتضمن العبور ضمن أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.

وتواجه اليابان منتخب البرازيل في دور الـ32.

ولم يخسر المنتخب الياباني أمام المنتخبات الأوروبية في 11 مباراة متتالية، وهي أطول سلسلة له دون هزيمة ضد منافسين أوروبيين، متجاوزاً سلسلته السابقة التي بلغت 10 مباريات بين أيار 2006 وأيار 2009.

كما يُعد منتخب اليابان، بالتساوي مع ألمانيا، الأكثر امتلاكاً للاعبين ساهموا بأهداف في هذه البطولة، بواقع 10 لاعبين، متخطياً رقمه السابق في نسخة واحدة، حين ساهم 8 لاعبين بأهداف في مونديال 2022.

في المقابل، سجل منتخب السويد 4 أهداف من خارج منطقة الجزاء في هذه البطولة، وهو ضعف ما سجله أي منتخب آخر، إذ يملك الرأس الأخضر وفرنسا هدفين لكل منهما.

وكان هدف إيلانغا، من مسافة 28.9 متراً، ثاني أبعد هدف يسجله لاعب سويدي في تاريخ كأس العالم منذ عام 1966 على الأقل، خلف هدف أندرس سفينسون ضد الأرجنتين عام 2002.

وأصبح إيلانغا أول لاعب سويدي يسجل في مباراتين متتاليتين بالمونديال منذ مارتن دالين وكينيت أندرسون عام 1994، فيما بات يوتو ناغاتومو، البالغ 39 عاماً، أول لاعب آسيوي يشارك في 5 نسخ من كأس العالم.
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