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رياضة

كأس العالم.. هولندا تهزم تونس وتتصدر المجموعة

Lebanon 24
25-06-2026 | 21:57
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كأس العالم.. هولندا تهزم تونس وتتصدر المجموعة
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حسم منتخب هولندا تأهله إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، بعدما فاز على تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.

وبدأ المنتخب الهولندي المباراة بقوة، وافتتح التسجيل مبكراً في الدقيقة الثالثة، بعدما سجل التونسي إلياس السخيري هدفاً بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، إثر محاولة فاشلة لإبعاد عرضية هولندية.

وبعد أربع دقائق فقط، عزز بريان بروبي تقدم "الطواحين" بالهدف الثاني في الدقيقة السابعة.

وفي الشوط الثاني، قلص منتخب تونس النتيجة عبر حازم المستوري في الدقيقة 57، بضربة رأسية من داخل منطقة الجزاء.

لكن المنتخب الهولندي عاد ووسع الفارق في الدقيقة 62، بعدما سجل أنيس بن سليمان هدفاً عكسياً ثانياً في مرمى تونس.

وبهذا الفوز، رفع منتخب هولندا رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، بينما ودع منتخب تونس البطولة من الدور الأول.

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