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خاص

دور الـ32 يقترب من الحسم والضغط يكبر.. حسابات التأهل تشتعل اليوم

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
26-06-2026 | 04:30
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دور الـ32 يقترب من الحسم والضغط يكبر.. حسابات التأهل تشتعل اليوم
دور الـ32 يقترب من الحسم والضغط يكبر.. حسابات التأهل تشتعل اليوم photos 0
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تدخل مباريات اليوم من مونديال 2026 مرحلة حاسمة في أكثر من مجموعة، مع مواجهات قد تحدد شكل المتأهلين إلى دور الـ32، وتمنح بعض المنتخبات أفضلية معنوية مهمة قبل بداية الأدوار الإقصائية.
 
في المجموعة التاسعة (للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم اضغط هنا)، تتجه الأنظار إلى مواجهة فرنسا والنرويج. المنتخب الفرنسي يدخل المباراة وهو في وضع مريح بعد تحقيقه فوزين، ما يجعله قريباً من حسم الصدارة. لكن اللقاء لا يحمل طابعاً شكلياً، لأن الفوز على النرويج سيؤكد قوة فرنسا ويمنحها دفعة إضافية قبل الدور المقبل.
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أما النرويج، فتخوض المباراة وهي تعرف أن الخروج بنتيجة إيجابية أمام فرنسا سيمنحها بطاقة عبور قوية، وربما يضعها في موقع أفضل داخل المجموعة. المنتخب النرويجي أظهر قدرة هجومية واضحة، لكنه اليوم أمام اختبار أصعب ضد منتخب يملك خبرة كبيرة في مباريات الحسم.
 
وفي المباراة الثانية، يلتقي السنغال والعراق في مواجهة مختلفة من حيث الحسابات. السنغال لا تملك خياراً أفضل من الفوز إذا أرادت البقاء في سباق التأهل، بينما يدخل العراق اللقاء بوضع صعب بعد خسارتين. ورغم ذلك، تبقى المباراة مهمة للطرفين، لأن نتيجتها قد تدخل في حسابات المركز الثالث، خصوصاً إذا حقق المنتخب السنغالي فوزاً مريحاً.
 
في المجموعة الثامنة، تبدو مواجهة إسبانيا والأوروغواي من أبرز مباريات اليوم. إسبانيا تملك أفضلية واضحة وتبحث عن تأكيد صدارة المجموعة، بعد بداية قوية أعادتها إلى صورة المنتخب المرشح للذهاب بعيداً. الفوز سيمنحها عبوراً مريحاً، وسيجعلها تدخل دور الـ32 بمعنويات عالية.
 
الأوروغواي في المقابل لا تستطيع التعامل مع المباراة بحذر زائد. المنتخب يملك فرصة للتأهل، لكنه يحتاج إلى نتيجة قوية أمام إسبانيا حتى لا يترك مصيره مرتبطاً بالمباراة الأخرى. التعادل قد يكون مفيداً، لكن الفوز وحده سيمنحه أفضلية واضحة قبل الانتقال إلى الدور المقبل.
 
وفي اللقاء الآخر من المجموعة نفسها، يلتقي المنتخب السعودي مع الرأس الأخضر. السعودية تدخل المباراة تحت ضغط كبير، لأن أي تعثر جديد قد يضعف حظوظها في التأهل. أما الرأس الأخضر، فيعرف أن الفوز قد يكون كافياً لفتح باب العبور أو على الأقل تعزيز موقعه بين أصحاب المركز الثالث.
 
هذه المجموعة مفتوحة على أكثر من احتمال. إسبانيا تبدو الأقرب للحسم، فيما يتنافس الأوروغواي والرأس الأخضر والسعودية على البطاقات المتبقية. لذلك، قد تكون تفاصيل صغيرة مثل فارق الأهداف أو عدد الأهداف المسجلة مؤثرة في نهاية الجولة.
 
أما في المجموعة السابعة، فتبرز مواجهة مصر وإيران كواحدة من أهم مباريات اليوم. المنتخب المصري يدخل اللقاء بأفضلية واضحة بعد جمعه أربع نقاط، ويحتاج إلى نتيجة إيجابية لتثبيت موقعه في الصدارة أو ضمان التأهل من دون الدخول في حسابات معقدة. مصر تملك فرصة مهمة للدخول إلى دور الـ32 بأفضلية معنوية، خصوصاً إذا نجحت في الفوز على إيران. فالانتصار سيؤكد قوة المنتخب في المجموعة، ويمنحه ثقة كبيرة قبل الأدوار الإقصائية.
 
إيران من جهتها تخوض المباراة تحت ضغط واضح. المنتخب لم يخسر حتى الآن، لكنه لم يحسم شيئاً أيضاً. التعادل قد يبقيه في الحسابات، لكن الفوز على مصر سيقلب ترتيب المجموعة ويمنحه بطاقة عبور قوية.
 
وفي المباراة الثانية، تلعب بلجيكا أمام نيوزيلندا وهي مطالبة بالفوز. المنتخب البلجيكي لم يظهر حتى الآن بالشكل المنتظر، لكنه لا يزال يملك فرصة واضحة للتأهل إذا حقق الانتصار. أي نتيجة غير الفوز قد تجعله يدخل في حسابات صعبة.
 
أما نيوزيلندا، فتخوض اللقاء بفرصة أخيرة. الفوز وحده قد يبقيها في البطولة، بينما التعادل قد لا يكون كافياً. لذلك، ستكون المباراة مفتوحة، لأن المنتخبين يحتاجان إلى النقاط، لكن بلجيكا ستكون تحت ضغط أكبر بسبب اسمها وتوقعات جماهيرها.
 
في المحصلة، تبدو فرنسا وإسبانيا ومصر الأقرب لحسم التأهل بأفضلية واضحة، فيما تملك النرويج وبلجيكا وإيران والأوروغواي فرصاً قوية لكنها مرتبطة بنتائج اليوم. أما السعودية والسنغال والرأس الأخضر ونيوزيلندا، فتدخل المباريات بحسابات أكثر صعوبة، لكنها لا تزال تملك فرصة للبقاء في السباق.
 
ليلة اليوم قد لا تحسم كل شيء بشكل نهائي، لكنها ستحدد كثيراً من ملامح دور الـ32. المنتخبات التي ستفوز لن تحصل فقط على بطاقة التأهل، بل على دفعة معنوية مهمة في توقيت حساس من البطولة.
 
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