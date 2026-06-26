كأس العالم: بعد الجولة الثالثة.. هذا ترتيب المجموعة الرابعة

حُسمت منافسات المجموعة الرابعة في 2026، بعد انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة التي جمعت منتخبات أميركا وأستراليا وباراغواي وتركيا.

وتأهل منتخب أميركا إلى دور الـ32 متصدراً المجموعة، فيما حجز منتخب البطاقة الثانية بحلوله في المركز الثاني.

وفي ، خسر منتخب أميركا أمام بنتيجة 3-2، ليحقق المنتخب فوزه الأول في البطولة بعد خسارتين في أول جولتين.

ورغم الخسارة، بقي منتخب أميركا في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما أنهت تركيا مشوارها في المركز الرابع بـ3 نقاط.

وفي المباراة الثانية، تعادل منتخب أستراليا مع باراغواي من دون أهداف، ليضمن المنتخب التأهل بفارق الأهداف.

ترتيب المجموعة الرابعة بعد الجولة الثالثة:

1- أميركا: 3 مباريات، 6 نقاط، سجل 8 واستقبل 4، تأهل إلى دور الـ32.



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2- أستراليا: 3 مباريات، 4 نقاط، سجل 2 واستقبل 2، تأهل إلى دور الـ32.3- باراغواي: 3 مباريات، 4 نقاط، سجل 2 واستقبل 4، ينتظر حسم موقفه ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.4- تركيا: 3 مباريات، 3 نقاط، سجل 3 واستقبل 5، ودع كأس العالم.