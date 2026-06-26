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رياضة

كأس العالم: بعد الجولة الثالثة.. هذا ترتيب المجموعة الرابعة

Lebanon 24
26-06-2026 | 04:50
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كأس العالم: بعد الجولة الثالثة.. هذا ترتيب المجموعة الرابعة
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حُسمت منافسات المجموعة الرابعة في كأس العالم 2026، بعد انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة التي جمعت منتخبات أميركا وأستراليا وباراغواي وتركيا.

وتأهل منتخب أميركا إلى دور الـ32 متصدراً المجموعة، فيما حجز منتخب أستراليا البطاقة الثانية بحلوله في المركز الثاني.

وفي الجولة الأخيرة، خسر منتخب أميركا أمام تركيا بنتيجة 3-2، ليحقق المنتخب التركي فوزه الأول في البطولة بعد خسارتين في أول جولتين.

ورغم الخسارة، بقي منتخب أميركا في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما أنهت تركيا مشوارها في المركز الرابع بـ3 نقاط.

وفي المباراة الثانية، تعادل منتخب أستراليا مع باراغواي من دون أهداف، ليضمن المنتخب الأسترالي التأهل بفارق الأهداف.

ترتيب المجموعة الرابعة بعد الجولة الثالثة:

1- أميركا: 3 مباريات، 6 نقاط، سجل 8 واستقبل 4، تأهل إلى دور الـ32.

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2- أستراليا: 3 مباريات، 4 نقاط، سجل 2 واستقبل 2، تأهل إلى دور الـ32.
3- باراغواي: 3 مباريات، 4 نقاط، سجل 2 واستقبل 4، ينتظر حسم موقفه ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.
4- تركيا: 3 مباريات، 3 نقاط، سجل 3 واستقبل 5، ودع كأس العالم.

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