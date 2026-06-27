مصر و4 منتخبات تتأهل رسميا إلى دور الـ32 في كأس العالم

تأهلت منتخبات مصر وإنكلترا والبرتغال وغانا والباراغواي إلى دور الـ32 من 2026 ، من دون أن تلعب مبارياتها في المرحلة الثالثة، بعد استفادتها الجمعة من نتيجتي الجولة الأخيرة للمجموعة الثامنة.

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وبفوز إسبانيا على الأوروغواي 1-0 وتعادل الرأس الأخضر مع 0-0، بلغ رصيد الأوروغواي ثالثة المجموعة نقطتين فقط.



وبالتالي لن يكون بمقدور الثالث في المجموعات الأولى (كوريا الجنوبية 3 نقاط)، والثالثة (اسكتلندا 3)، والثامنة (الأوروغواي 2)، والتاسعة (السنغال 3)، تخطي تلك المنتخبات التي تملك أربع نقاط في رصيدها.



وهذا أول تأهل لمصر إلى الأدوار الإقصائية، بعد مشاركتها في نسخ 1934 و1990 و2018.



ومع رفع عدد المنتخبات المشاركة من 32 منتخبا إلى 48، أدخل دور الـ32 للمرة الأولى في الأدوار الإقصائية.



ويتأهل إلى هذا الدور بطل ووصيف المجموعات الـ12، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.



وفيما ضمنت تلك المنتخبات تأهلها، يتعين انتظار انتهاء مباريات دور المجموعات السبت، لمعرفة هوية خصومها في الدور المقبل.



والبارغواي هي الوحيدة من تلك المنتخبات التي انهت مبارياتها الثلاث في دور المجموعات، مقابل مباراتين للمنتخبات الأربع الأخرى، أي مصر وإنجلترا والبرتغال وغانا.