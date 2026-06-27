رضا سليم يهدد باللجوء إلى "فيفا" بسبب مستحقاته لدى الأهلي

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وجّه رضا سليم، العائد إلى بعد انتهاء فترة إعارته، صدمة لإدارة النادي، بعدما أبدى رغبته في التقدم بشكوى رسمية بسبب مستحقات مالية متأخرة لم يحصل عليها حتى الآن.وانتهت إعارة رضا سليم إلى الجيش الملكي المغربي، ليعود إلى صفوف الأهلي انتظارًا لحسم مستقبله من جانب الجديد، المغربي الحسين عموتة، الذي تولى المهمة مؤخرًا خلفًا للدنماركي ياس توروب.ووفقًا لما ذكره تقرير لقناة "أون سبورتس"، فإن "رضا سليم لم يحصل على راتبه من الأهلي خلال فترة إعارته إلى الجيش الملكي، رغم أن النادي كان ملتزمًا بسداد راتبه، وتبلغ قيمة المستحقات المتأخرة نحو 235 ألف دولار، وهو ما يدفع اللاعب إلى دراسة التقدم بشكوى لدى (فيفا)، أو فسخ تعاقده من طرف واحد وفقًا للوائح".وأضاف التقرير: "اللاعب لا يرغب في إثارة أزمة، ويفضل إنهاء الملف وديًا، لكن في حال قرر فسخ عقده، فسيحصل على قيمة عقده السنوية كاملة، التي تبلغ نحو 940 ألف دولار، وليس ما يعادل ثلاثة أشهر فقط".ويعاني الأهلي حاليًا من تكدس في قائمة اللاعبين الأجانب، إذ يضم سبعة محترفين هم: نيتس غراديشار، وأشرف ، وأشرف بن شرقي، ومحمد الضاوي "كريستو"، ويوسف بلعمري، ومحمد علي بن ، ورضا سليم.وتسعى إدارة الأهلي إلى الاستغناء عن أربعة لاعبين أجانب من هذه القائمة، لإفساح المجال أمام التعاقد مع ثنائي هجومي جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعدادًا للموسم المقبل.