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رياضة

يامال يرد على منتقدي إسبانيا.. ويختار هذا اللاعب العربي

Lebanon 24
30-06-2026 | 23:00
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يامال يرد على منتقدي إسبانيا.. ويختار هذا اللاعب العربي
يامال يرد على منتقدي إسبانيا.. ويختار هذا اللاعب العربي photos 0
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دافع لامين يامال عن أداء منتخب إسبانيا في دور المجموعات من كأس العالم 2026، بعد الانتقادات التي طالته، مؤكداً أن الأولوية في هذه المرحلة هي الفوز والتأهل لا الظهور بصورة مثالية.

وقال يامال، في مقابلة مع "كوبي" الإسبانية، إن الجميع بات يطالب المنتخب بتقديم أفضل مستوى في كل مباراة، مضيفاً: "لم يعد تقديم 70% كافياً، والجميع يريد أن تقدم أداء جيداً بنسبة 100%".

وأضاف أن منتخب إسبانيا يريد اللعب بشكل أفضل، لكنه يركز حالياً على الهدوء، بعدما حسم تأهله إلى دور الـ32، مشيراً إلى أن "الأولوية الآن هي الفوز".

وعن أداء المنتخب في دور المجموعات، قال يامال: "الآن حانت اللحظة الحاسمة، كل ما فعلناه في دور المجموعات لا قيمة له، ولن يتذكره أحد، إذا لعبنا جيداً من الآن فصاعداً، فلن يتحدث أحد عن دور المجموعات".

وتساءل نجم إسبانيا عن معنى المستوى الأفضل، قائلاً: "ما الأفضل؟ اللعب مثل هولندا وتوديع البطولة أم اللعب مثل باراغواي والشعور بالسعادة بعد التأهل؟"، في إشارة إلى خروج هولندا أمام المغرب بركلات الترجيح، وتأهل باراغواي على حساب ألمانيا بالطريقة نفسها.

ودافع يامال أيضاً عن زميليه بيدري ورودري، قائلاً إنهما يقدمان مستوى جيداً، مضيفاً: "أرى رودري يلعب بشكل جيد للغاية، وكذلك بيدري".

وعن عودته من الإصابة وتسجيله أمام السعودية، قال إنه شعر بسعادة كبيرة، مؤكداً أن كأس العالم بطولة مختلفة، وأنه يؤمن بقدرة إسبانيا على التتويج هذا العام.

وعند سؤاله عن أبرز اللاعبين الذين لفتوا نظره في البطولة، اختار إسماعيل صيباري، معتبراً أنه يقدم أداءً مميزاً ولا يكتفي بتسجيل الأهداف، بل يشارك بفعالية في اللعب.

أما عن نجوم المونديال، فقال يامال إنه استمتع كثيراً بأداء فينيسيوس، مضيفاً: "لقد أبهرني فينيسيوس كثيراً، لكن بالطبع ميسي رائع".

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