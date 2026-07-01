لقطة مفاجئة لرونالدو مع أحد عناصر الأمن.. شاهدوا الفيديو

لفت ، قائد منتخب ، الأضواء مع وصول بعثة بلاده إلى ، استعدادًا لمواجهة في دور الـ32 من 2026، بعدما حظي تصرفه بإشادة واسعة على منصات التواصل.

ويخوض المنتخب المباراة فجر الجمعة على ملعب "بي إم أو" في مدينة ، وسط أداء لافت لرونالدو الذي سجل هدفين خلال ثلاث مباريات في دور المجموعات.

وعند وصول الحافلة إلى مقر الإقامة، نزل بشكل مفاجئ وتوجّه إلى عناصر الأمن المسؤولين عن تأمين البعثة، حيث صافحهم ووجّه لهم الشكر تقديرًا لجهودهم.

وقد لاقت هذه اللقطة تفاعلًا كبيرًا، إذ أشاد المتابعون بتواضع قائد البرتغال وحرصه على تقدير العاملين خلف الكواليس، معتبرين أن هذا السلوك يعكس شخصيته داخل الملعب وخارجه.