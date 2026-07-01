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رياضة

لقطة مفاجئة لرونالدو مع أحد عناصر الأمن.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
01-07-2026 | 15:21
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لقطة مفاجئة لرونالدو مع أحد عناصر الأمن.. شاهدوا الفيديو
لقطة مفاجئة لرونالدو مع أحد عناصر الأمن.. شاهدوا الفيديو photos 0
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لفت كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، الأضواء مع وصول بعثة بلاده إلى كندا، استعدادًا لمواجهة كرواتيا في دور الـ32 من كأس العالم 2026، بعدما حظي تصرفه بإشادة واسعة على منصات التواصل.

ويخوض المنتخب البرتغالي المباراة فجر الجمعة على ملعب "بي إم أو" في مدينة تورونتو، وسط أداء لافت لرونالدو الذي سجل هدفين خلال ثلاث مباريات في دور المجموعات.

وعند وصول الحافلة إلى مقر الإقامة، نزل رونالدو بشكل مفاجئ وتوجّه إلى عناصر الأمن المسؤولين عن تأمين البعثة، حيث صافحهم ووجّه لهم الشكر تقديرًا لجهودهم.

وقد لاقت هذه اللقطة تفاعلًا كبيرًا، إذ أشاد المتابعون بتواضع قائد البرتغال وحرصه على تقدير العاملين خلف الكواليس، معتبرين أن هذا السلوك يعكس شخصيته داخل الملعب وخارجه.



 
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