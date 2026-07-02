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رياضة

توخيل يشبّه كين بسمكة قرش بعد إنقاذ إنكلترا

Lebanon 24
02-07-2026 | 02:24
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توخيل يشبّه كين بسمكة قرش بعد إنقاذ إنكلترا
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أشاد توماس توخيل بقائد منتخب إنكلترا هاري كين، بعدما قاد بلاده إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، عقب الفوز الصعب على الكونغو الديمقراطية.

وكان المنتخب الإنكليزي قد وجد نفسه متأخراً منذ الدقيقة السابعة بهدف برايان سيبينغا، قبل أن يقلب النتيجة في الدقائق الأخيرة، ليحقق أول فوز له في كأس العالم بعد استقبال الهدف الأول منذ نهائي عام 1966 أمام ألمانيا الغربية.

وسجل كين هدف التعادل في الدقيقة 75، ثم أضاف هدف الفوز قبل 4 دقائق من نهاية المباراة، ليمنح إنكلترا بطاقة العبور إلى مواجهة المكسيك في دور الـ16.

ورفع مهاجم إنكلترا رصيده إلى 5 أهداف في 4 مباريات، ليواصل منافسة أسماء بارزة مثل ليونيل ميسي وكيليان مبابي وإيرلينغ هالاند على جائزة الحذاء الذهبي.

وقال توخيل عن كين والهدافين الكبار: "إنهم جميعاً أسماك قرش. إذا شموا رائحة الدم، فإنهم يأتون ويسجلون هدفاً".

وأبدى مدرب إنكلترا فخره برد فعل لاعبيه بعد التأخر، قائلاً إن الفريق لم يستسلم، وحافظ على هدوئه حتى النهاية.

وأضاف: "لقد أظهروا روحهم القتالية وحققنا فوزاً مستحقاً، حتى وإن كان متأخراً".

ولعبت تبديلات توخيل دوراً حاسماً في تغيير مسار المباراة، إذ صنع أنتوني جوردون الهدفين بعد دخوله بدلاً من ماركوس راشفورد، كما دفع المدرب بإيبيريتشي إيزي، ونقل ديكلان رايس إلى مركز الظهير الأيمن.

وعن رسالته للاعبين خلال المباراة، قال توخيل: "استمروا في المحاولة، استمروا في الإيمان. لا تستسلموا. هذا ما يميز هذا الفريق".

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