صفقة قياسية.. مانشستر سيتي يعلن رسمياً ضم إليوت أندرسون في صفقة تاريخية ضخمة

أعلن نادي ، يوم الخميس، توصله إلى اتفاق مع نوتنغهام فورست لضم لاعب الوسط الإنجليزي إليوت أندرسون، الذي يخوض حالياً منافسات 2026 مع منتخب إنجلترا.

وجاء في بيان النادي الإنجليزي أن الطرفين اتفقا بشكل كامل على انتقال اللاعب، على أن تُستكمل الإجراءات الرسمية لاحقاً بعد عودته إلى إنجلترا.

وأشار البيان إلى أن أندرسون، البالغ من العمر 23 عاماً، كان قد اجتاز الفحص الطبي في مدينة كانساس، في حين يتواجد حالياً مع منتخب إنجلترا ضمن البطولة المقامة في وكندا والمكسيك.

وأضاف أن إدارة سيتي تتمنى للاعب ولمنتخب بلاده التوفيق في مشوارهم خلال البطولة، على أن يتم الإعلان النهائي فور استكمال الإجراءات الإدارية.

ولم يُكشف عن قيمة الصفقة بشكل رسمي، إلا أن تقارير صحفية بريطانية قدّرت قيمتها بنحو 116 مليون جنيه إسترليني (نحو 153 مليون دولار)، ما يجعلها من بين الأغلى في تاريخ ، متقدمة على صفقة انتقال جود بيلينغهام إلى عام 2023.