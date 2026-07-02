رسمياً.. أولمبيك آسفي يهبط إلى القسم الثاني قبل نهاية الدوري المغربي بجولة واحدة

هبط آسفي رسميًا إلى القسم الوطني الثاني، ليُسدل الستار على موسمه في للمحترفين.

وفشل الفريق في الإبقاء على آمال البقاء بعد تعادله مع أولمبيك الدشيرة بهدف لمثله، ضمن الجولة 29 من المسابقة.

وبهذه النتيجة، تجمّد رصيد أولمبيك آسفي عند 22 نقطة في المركز الـ16 والأخير، ليصبح هبوطه محسومًا قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.

ويبتعد الفريق بفارق 8 نقاط عن أولمبيك الدشيرة صاحب المركز الـ13، كما يتأخر بـ6 نقاط عن اتحاد تواركة الذي يحتل المركز الـ14 المؤهل للملحق الفاصل من أجل تفادي الهبوط.

