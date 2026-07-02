كأس العالم: إسبانيا تعبر النمسا بثلاثية.. وتضرب موعدا مثيرًا مع البرتغال في دور الـ16

حجز منتخب مقعده في دور الـ16 من 2026، بعد فوزه على بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة سيطر عليها الإسبان منذ بدايتها.

وبدأ المنتخب الإسباني اللقاء بضغط مبكر على مرمى النمسا، إذ سدد كرة تصدى لها الحارس في الدقيقة 3، قبل أن يقترب إيمريك لابورت من التسجيل برأسية مرت بجوار المرمى في الدقيقة 9.

وفي الدقيقة 32، ألغى الحكم هدفاً لإسبانيا سجله مارك كوكوريلا، قبل أن يعود يامال لمحاولة جديدة في الدقيقة 34 تصدى لها حارس النمسا.

ونجح ميكيل أويارزابال في افتتاح التسجيل لإسبانيا في الدقيقة 40، بعد تمريرة من كوكوريلا، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الإسباني بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، عزز تقدم إسبانيا في الدقيقة 67 برأسية، بعد صناعة من أليكس باينا، في وقت فشل فيه منتخب المدرب رالف رانغنيك في صناعة خطورة حقيقية على المرمى الإسباني.

وقبل نهاية اللقاء، عاد أويارزابال ليوقع على الهدف الثالث في الدقيقة 88، مستفيداً من تمريرة مميزة لكوكوريلا، الذي واصل حضوره اللافت في المباراة.

وبهذا الفوز، يواصل منتخب إسبانيا مشواره في البطولة،حيث سيواجه الذي غلب .