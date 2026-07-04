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رياضة

هذا ما حصل مع الصيباري في خلال مواجهة المغرب وكندا

Lebanon 24
04-07-2026 | 16:00
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هذا ما حصل مع الصيباري في خلال مواجهة المغرب وكندا
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تعرض المهاجم المغربي إسماعيل الصيباري لإصابة مقلقة خلال مباراة منتخب بلاده أمام كندا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ما اضطره إلى مغادرة أرض الملعب مبكرًا.

وشكا الصيباري من آلام عضلية، ليقرر الجهاز الفني لمنتخب المغرب استبداله بعد 22 دقيقة فقط من انطلاق اللقاء، حيث دفع المدرب محمد وهبي بالمهاجم سفيان رحيمي بدلًا منه.

وتُعد إصابة الصيباري ضربة قوية للمنتخب المغربي، لا سيما أنه كان هداف الفريق في البطولة برصيد 3 أهداف سجلها أمام البرازيل واسكتلندا وهايتي في دور المجموعات.

كما سجل اللاعب ركلة الترجيح الحاسمة التي منحت المغرب بطاقة التأهل على حساب هولندا في دور الـ32، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وعقب تألقه اللافت في المونديال، انتقل الصيباري خلال البطولة من آيندهوفن الهولندي إلى بايرن ميونيخ الألماني، بعد ساعات من إقصاء المنتخب الهولندي.

وتأهل المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، عقب فوزه على نظيره الكندي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ16 على ملعب فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا – الولايات المتحدة الأميركية.
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