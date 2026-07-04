هذا ما حصل مع الصيباري في خلال مواجهة المغرب وكندا

تعرض المهاجم الصيباري لإصابة مقلقة خلال مباراة منتخب بلاده أمام ، ضمن منافسات دور الـ16 من 2026، المقامة في وكندا والمكسيك، ما اضطره إلى مغادرة أرض الملعب مبكرًا.

وشكا الصيباري من آلام عضلية، ليقرر الجهاز الفني لمنتخب استبداله بعد 22 دقيقة فقط من انطلاق اللقاء، حيث دفع المدرب محمد وهبي بالمهاجم سفيان رحيمي بدلًا منه.

وتُعد إصابة الصيباري ضربة قوية للمنتخب المغربي، لا سيما أنه كان هداف الفريق في البطولة برصيد 3 أهداف سجلها أمام واسكتلندا وهايتي في دور المجموعات.

كما سجل اللاعب ركلة الترجيح الحاسمة التي منحت المغرب بطاقة التأهل على حساب هولندا في دور الـ32، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وعقب تألقه اللافت في المونديال، انتقل الصيباري خلال البطولة من آيندهوفن إلى الألماني، بعد ساعات من إقصاء المنتخب الهولندي.

وتأهل المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي من بطولة 2026، عقب فوزه على نظيره الكندي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ16 على ملعب فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا – الولايات المتحدة الأميركية.