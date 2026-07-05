رونالدو للمنتقدين: 23 عاماً تحاولون قتلي

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وقال رونالدو، في مؤتمر صحافي عُقد في أرلينغتون قرب دالاس: "منذ 23 عاماً وأنتم تحاولون قتلي، لكنكم أدركتم بالفعل أن ذلك لا جدوى منه".وأضاف قائد المنتخب : "إنها مضيعة للوقت. تحاولون مرة بعد مرة، لكن الأمر لا يجدي نفعاً. لقد اعتدت على الانتقادات وعلى الإشادات، وعلى كل ما يقال".وأكد رونالدو أنه يدرك حجم الانتقادات التي يتعرض لها، قائلاً: "أنا لست أعمى، وأرى جيداً حجم الانتقادات والهجمات التي أتعرض لها باستمرار، لكن هذا ليس أمراً جديداً بالنسبة لي. بل إنني أحياناً أشكر من ينتقدني، لأنني أعيش مرحلة مختلفة من حياتي".وعن احتمال أن تكون هذه آخر مشاركة له في كأس العالم، تجنّب رونالدو الحسم، وقال: "أعتقد أنكم طويلة تطرحون عليّ السؤال نفسه: هل هذه الأخيرة؟ سنرى".وشدد مهاجم النصر السعودي على أن قرار الاعتزال يعود إليه وحده، مضيفاً: "كما قلت سابقاً، سأتوقف عندما أقرر أنا ذلك، وليس عندما تقررون أنتم".وعن ضغط الفوز بكأس العالم، وهو اللقب الكبير الوحيد الغائب عن مسيرته، قال رونالدو: "لا أشعر أن شيئاً ينقص حياتي. لقد كان الله كريماً جداً معي، ومنحني أكثر بكثير مما كنت أحلم به، سواء على المستوى الرياضي أو الشخصي".وأضاف: "لن أصبح أكثر كريستيانو إذا فزت بكأس العالم، ولن أصبح أقل كريستيانو إذا لم أفز بها".وتحدث رونالدو عن إمكانية تغيّر دوره داخل المنتخب، قائلاً إنه سيبقى ملتزماً مهما كانت مشاركته، سواء سجل الأهداف أم لا، وسواء كان أساسياً أو على مقاعد البدلاء.وأقر النجم البرتغالي بأنه لم يعد اللاعب نفسه الذي كان عليه في بداياته، لكنه أكد أن روحه لم تتغير، قائلاً: "تكيفت مع العمر، وأعلم أنني لم أعد نفس اللاعب، لكن لم يتغير شيء. ما زلت أفعل نفس الأشياء، وآمل أن أفعل ذلك غداً".وعن مواجهة ، قال رونالدو إن المنتخب الإسباني يملك الكثير من المواهب، مضيفاً: "منذ 2003 و2004، كنت دائماً أرى المنتخب الإسباني مرشحاً للفوز بأي شيء. غداً ستكون مواجهة صعبة جداً، وما علينا فعله هو أن نؤمن بأنفسنا، وأن نركض ونتحلى بالشجاعة".ورغم حدة بعض الأسئلة، مازح رونالدو الصحافيين أكثر من مرة، وقال لأحدهم: "أعلم أنك لا تحبني".وقبل مغادرة القاعة وسط التصفيق، ختم قائد البرتغال برسالة واضحة: "مهما يحدث غداً، سيغادر كريستيانو رونالدو وضميره مرتاح، ليس بنسبة 100% بل 1000%، لأنني في الحياة وكرة القدم قدمت كل شيء".