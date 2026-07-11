تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

كلوب يقبل التحدي.. مهمة إنقاذ ألمانيا تبدأ

Lebanon 24
11-07-2026 | 12:13
A-
A+
كلوب يقبل التحدي.. مهمة إنقاذ ألمانيا تبدأ
كلوب يقبل التحدي.. مهمة إنقاذ ألمانيا تبدأ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وافق يورغن كلوب على العودة إلى التدريب من بوابة منتخب ألمانيا، في خطوة تأتي بعد الخروج الكارثي لـ"المانشافت" من كأس العالم 2026.
Advertisement

وبحسب تقرير لموقع "keir radnedge"، توصل الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى اتفاق متوقع مع كلوب لتولي منصب المدير الفني، بعد أيام من بدء مفاوضات رسمية لاختيار بديل ليوليان ناغلسمان، الذي استقال عقب الهزيمة المذلة أمام باراغواي في دور الـ32 بركلات الترجيح.

وكرّس هذا الخروج مرحلة شديدة القسوة في تاريخ الكرة الألمانية، إذ فشل المنتخب للمرة الثالثة توالياً في بلوغ دور الـ16 في كأس العالم، ما فتح الباب أمام مراجعة واسعة داخل الاتحاد الألماني.

وفي ظل هذه الأزمة، وضع الاتحاد اسم كلوب على رأس أولوياته، باعتباره الشخصية القادرة على قيادة عملية إعادة بناء شاملة. فالمدرب البالغ 59 عاماً لا يدخل المهمة كمدرب للمنتخب الأول فقط، بل كشخصية يُنتظر أن تقود تغييراً أعمق في بنية كرة القدم الألمانية.

وكان كلوب قد غادر ليفربول عام 2024 بسبب الإرهاق الشديد، قبل أن يتولى لاحقاً منصباً إدارياً في مجموعة "Red Bull" كرئيس عالمي لكرة القدم في مطلع 2025.

لكن كلوب، الذي تابع كأس العالم كمحلل، أقر بأن نظرته تغيّرت. وقال: "قبل نحو عامين توقفت في ليفربول وقلت إنني افتقد الطاقة. منذ ذلك الحين، استعدت طاقتي بالكامل. أنا جاهز".

وأضاف أنه يحترم عقده مع "Red Bull"، لكنه أشار إلى أن جاذبية إعادة إحياء هوية كرة القدم في بلاده كانت أمراً يصعب مقاومته.

وتشير التقارير إلى أن كلوب سيحصل على صلاحيات واسعة لإعادة هيكلة المنظومة الكروية الألمانية، لا سيما على مستوى أسلوب اللعب، وتطوير المواهب، وبناء ثقافة جديدة داخل المنتخب.

ومن المنتظر أن يعمل على إدخال أسلوبه المعروف بالضغط العالي واللعب العمودي السريع، بما يسمح بالاستفادة من مواهب مثل فلوريان فيرتز وجمال موسيالا.

كما تشمل المهمة إصلاح أكاديميات الناشئين، بدءاً من الفئات العمرية الصغيرة، بهدف استعادة التفوق الفني الذي ميّز ألمانيا في مراحل سابقة.

أما على المستوى الذهني، فستكون مهمة كلوب إعادة تعريف هوية المنتخب واستعادة الشخصية الصارمة في البطولات الكبرى، وهي نقطة غابت بوضوح منذ تتويج ألمانيا بكأس العالم 2014.

ومع النظر إلى يورو 2028 وكأس العالم 2030، يمثل تعيين كلوب، في حال تثبيته رسمياً، أكبر تحول في كرة القدم الألمانية الحديثة.

المهمة تبدو شاقة، لكن ألمانيا تراهن على أن الرجل الذي أعاد بناء دورتموند وقاد ليفربول إلى القمة، قد يكون الاسم القادر على قيادة ثورة جديدة داخل "المانشافت".
مواضيع ذات صلة
الفرنسي رونار يقود مهمة إنقاذ تونس في المونديال
lebanon 24
Lebanon24
11/07/2026 21:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية قطر يؤكد لعراقجي أن حرية الملاحة تُعد مبدأً راسخاً لا يقبل المساومة
lebanon 24
Lebanon24
11/07/2026 21:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد لعراقتشي أن حرية الملاحة مبدأ راسخ لا يقبل المساومة
lebanon 24
Lebanon24
11/07/2026 21:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر عسكري إسرائيلي: المفاوضات مع لبنان مهمة جداً وهي عملية طويلة ومليئة بالتحديات
lebanon 24
Lebanon24
11/07/2026 21:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

مونديال 2026

المدير الفني

كأس العالم

لكرة القدم

الألمانية

كرة القدم

فلوريان

ليفربول

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
12:37 | 2026-07-11
Lebanon24
11:17 | 2026-07-11
Lebanon24
10:25 | 2026-07-11
Lebanon24
08:16 | 2026-07-11
Lebanon24
06:31 | 2026-07-11
Lebanon24
06:00 | 2026-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24