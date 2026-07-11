إنكلترا تقصي النرويج بصعوبة.. بيلينغهام يحسمها في الوقت الإضافي

Advertisement

بلغ منتخب نصف نهائي 2026، بعد فوزه الصعب على 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب ميامي ضمن ربع النهائي.وتقدمت النرويج أولاً عبر أندرياس شييلديروب في الدقيقة 36، بهدف أثار الجدل بعد مطالبات إنكليزية بإلغائه بداعي وجود خطأ على في بداية الهجمة، إلا أن الحكم احتسبه في النهاية.وردت إنكلترا قبل نهاية الشوط الأول، بعدما سجل جود بيلينغهام هدف التعادل في الدقيقة 45، إثر كرة من جوردون، قبل أن يراوغ ويسدد بقوة في الشباك.وسجل هاري كين هدفاً ثانياً لإنكلترا قبل نهاية الشوط الأول بلحظات، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.وفي الشوط الثاني، ظنت النرويج أنها استعادت التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 56، إلا أن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الهدف بسبب خطأ من .وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ليتجه المنتخبان إلى الأشواط الإضافية، حيث عاد بيلينغهام وخطف هدف الفوز لإنكلترا في الدقيقة 93.وحصلت إنكلترا على ركلة جزاء في الشوط الإضافي الأول، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو ويتم إلغاؤها.وشهدت الدقائق الأخيرة خروج في الدقيقة 106، ثم مغادرة بيلينغهام الملعب في الدقيقة 110.وبهذا الفوز، حجز منتخب إنكلترا بطاقة التأهل إلى نصف العالم، حيث يلتقي الفائز من مباراة وسويسرا.