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رياضة

"حاملة اللقب" تواصل الطريق.. سويسرا تخرج بشرف والارجنتين تكمل حلم كأس العالم

Lebanon 24
11-07-2026 | 23:45
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حاملة اللقب تواصل الطريق.. سويسرا تخرج بشرف والارجنتين تكمل حلم كأس العالم
حاملة اللقب تواصل الطريق.. سويسرا تخرج بشرف والارجنتين تكمل حلم كأس العالم photos 0
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بلغ منتخب الأرجنتين الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026، بعد فوزه على سويسرا بنتيجة 3-1، في مباراة امتدت إلى شوطين إضافيين، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.
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وبدأ المنتخب السويسري المباراة بمبادرة هجومية خلال الدقائق الأولى، وحاول تهديد مرمى الأرجنتين عبر دان ندوي وفرولر، لكن الدفاع الأرجنتيني تدخل في الوقت المناسب. وردت الأرجنتين سريعاً عبر تمريرة من ليونيل ميسي إلى مولينا في الدقيقة الثامنة، قبل أن يأتي الهدف الأول في الدقيقة العاشرة.

وجاء هدف التقدم الأرجنتيني من ركلة ركنية نفذها ميسي، وصلت إلى أليكسيس ماك أليستر الذي ارتقى وسجل برأسه، مانحاً منتخب بلاده الأفضلية المبكرة.

بعد الهدف، حاولت الأرجنتين استثمار التقدم، فيما بدأت سويسرا في الدخول تدريجياً إلى المباراة. وفي الدقيقة 30، حصل المنتخب السويسري على فرصة خطيرة من مرتدة سريعة وصلت إلى بريل إيمبولو، الذي انفرد بالحارس إيمليانو مارتينيز، لكن الأخير تألق وأنقذ الموقف.

وبقي الشوط الأول فقيراً هجومياً رغم بعض المحاولات من الطرفين. وحاولت سويسرا من كرات ثابتة وركنيات، بينما اعتمدت الأرجنتين على تحركات ميسي والمرتدات، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأرجنتين 1-0.

ومع بداية الشوط الثاني، حاولت سويسرا الضغط بحثاً عن التعادل. وفي الدقيقة 49، وصلت كرة خطيرة إلى إيمبولو في موقف تسلل، قبل أن يتدخل ليساندرو مارتينيز ويبعد الخطر. وردت الأرجنتين عبر مولينا، الذي وصلته كرة من ميسي لكنه فضّل التسديد بدل التمرير إلى جوليان ألفاريز.

وتواصل الضغط السويسري، وكاد إيمبولو أن يسجل في الدقيقة 59 بضربة رأسية، لكن إيمليانو مارتينيز تدخل ببراعة. وبعدها بدقائق، أنقذ الحارس الأرجنتيني مرماه مجدداً أمام رأسية دان ندوي بعد عرضية من رودريغيز.

وفي الدقيقة 67، نجحت سويسرا في إدراك التعادل، بعدما مرر فرولر كرة بينية إلى دان ندوي، الذي سدد في مرمى إيمليانو، لتصبح النتيجة 1-1.

وشهدت الدقيقة 72 نقطة تحول مهمة، بعدما عاد الحكم إلى تقنية الفيديو وألغى خطأ كان قد احتسب لمصلحة إيمبولو، قبل أن يمنح اللاعب السويسري بطاقة صفراء بسبب التمثيل. وبما أن إيمبولو كان قد حصل على إنذار في الشوط الأول، أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه.

بعد الطرد، ضغطت الأرجنتين بقوة أمام تراجع سويسري واضح. وكاد ميسي أن يسجل في الدقيقة 84 بعد كرة من باريديس، لكنه وقع في التسلل، ثم أهدر ماك أليستر فرصة خطيرة في الدقيقة 89 بعدما وضع كرة عرضية فوق المرمى. وفي الدقيقة 90+9، تصدى الحارس غريغور كوبيل لمحاولة خطيرة من ليساندرو مارتينيز بعد ركنية نفذها ميسي، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الإضافي الأول، واصلت الأرجنتين محاولاتها، فسدد ألمادا كرة خطيرة في الدقيقة 92 تصدى لها كوبيل، ثم حاول مجدداً في الدقيقة 95 لكن كرته ذهبت إلى الشباك الجانبية. في المقابل، حاول تشاكا من تسديدة بعيدة مرت فوق مرمى إيمليانو.

ومع بداية الشوط الإضافي الثاني، حاولت سويسرا المباغتة من كرة ثابتة في الدقيقة 106، لكن ليساندرو تدخل وأبعد الخطر. ثم جاءت لحظة الحسم في الدقيقة 113، عندما سجل جوليان ألفاريز هدفاً رائعاً بتسديدة ملتفة سكنت شباك كوبيل، ليمنح الأرجنتين التقدم 2-1.

وحاولت سويسرا العودة في الدقائق الأخيرة، لكن إيمليانو مارتينيز واصل حضوره القوي، خصوصاً في الدقيقة 116 بعدما خرج بنجاح أمام كرة خطيرة من فرولر.

وفي الدقيقة 120، كاد ميسي أن ينهي المباراة من مرتدة سريعة، لكن الدفاع السويسري أبعد تسديدته. وبعد دقيقتين، حسم لوتارو مارتينيز المواجهة بتسجيل الهدف الثالث، بعدما تابع كرة عائدة من الحارس السويسري إثر تدخل أمام ألمادا، ووضعها في الشباك.

وانتهت المباراة بفوز الأرجنتين 3-1، لتواصل حملة الدفاع عن لقبها وتبلغ نصف النهائي بعد مواجهة شاقة، حسمتها في الوقت الإضافي أمام منتخب سويسري صمد طويلاً رغم النقص العددي.
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