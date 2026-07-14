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رياضة

إسبانيا تهزم فرنسا وتبلغ نهائي مونديال 2026

Lebanon 24
14-07-2026 | 16:59
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إسبانيا تهزم فرنسا وتبلغ نهائي مونديال 2026
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حجز منتخب إسبانيا مقعده في نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه على فرنسا 2-0، الثلاثاء، في مواجهة نصف النهائي التي أقيمت في مدينة دالاس الأميركية.
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وافتتح ميكيل أويارزابال التسجيل للمنتخب الإسباني في الدقيقة 22 من ركلة جزاء، حصل عليها لامين يامال بعد تعرضه لتدخل قوي من لوكاس دين مدافع فرنسا.

وأضاف بيدرو بورو الهدف الثاني في الدقيقة 58، بعدما أنهى هجمة سريعة من الجهة اليمنى بتسديدة هزت شباك الحارس مايك ماينان.

وألغى الحكم السلفادوري إيفان بارتون هدفاً سجله لامين يامال في الدقيقة 60 بداعي التسلل، ليحافظ "الماتادور" على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وضرب منتخب إسبانيا، بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي، موعداً في النهائي الأحد المقبل، بانتظار الفائز من مواجهة إنجلترا والأرجنتين. ويعود المنتخب الإسباني إلى المباراة النهائية بعد غياب 16 عاماً منذ تتويجه بلقب مونديال 2010 على حساب هولندا.

في المقابل، ودّعت فرنسا حلم الوصول إلى النهائي للمرة الثالثة توالياً، بعدما توجت باللقب عام 2018 وحلت وصيفة في نسخة 2022. كما شكلت الخسارة نهاية مشوار المدرب ديدييه ديشامب مع "الديوك" بعد توليه القيادة منذ عام 2012.

وأكدت إسبانيا تفوقها الأخير على فرنسا، بعدما أطاحت بها من نصف نهائي كأس أوروبا 2024، وكررت الفوز عليها في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية عام 2025.

وظهر المنتخب الفرنسي بعيداً عن مستواه، في ظل تراجع أداء عدد من نجومه، أبرزهم مايكل أوليسيه وعثمان ديمبلي، فيما لم تنجح تبديلات ديشامب، التي شملت دخول ماكسنس لاكروا ومارك كوني وثيو هيرنانديز وديزيري دوي وريان شرقي، في تغيير نتيجة اللقاء.
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