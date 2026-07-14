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رياضة

إصابة ساليبا تضرب فرنسا أمام إسبانيا وتهدد مشاركته مع آرسنال

Lebanon 24
14-07-2026 | 14:00
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إصابة ساليبا تضرب فرنسا أمام إسبانيا وتهدد مشاركته مع آرسنال
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تلقى منتخب فرنسا ضربة قوية خلال مواجهته أمام إسبانيا، مساء الثلاثاء، في نصف نهائي كأس العالم 2026 المقامة بمدينة دالاس الأميركية، بعد اضطراره لخسارة مدافعه ويليام ساليبا بسبب الإصابة.
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وتأخر منتخب "الديوك" بهدف دون رد في الشوط الأول، بعدما منح ميكيل أويارزابال التقدم لإسبانيا من ركلة جزاء في الدقيقة 22، إثر خطأ ارتكبه المدافع لوكاس دين بحق لامين يامال داخل منطقة الجزاء.

وحصل المنتخب الإسباني على ركلة الجزاء بعدما اعتدى دين على يامال دون كرة أثناء محاولة إبعاد عرضية، ليسقط لاعب برشلونة داخل المنطقة، ويحتسب الحكم مخالفة مستحقة.

وفي الدقيقة 30، اضطر المدرب ديديه ديشامب إلى إجراء تبديل اضطراري بعد سقوط ويليام ساليبا على أرض الملعب بسبب إصابة عضلية، حيث اشتكى مدافع آرسنال من آلام في العضلة الخلفية دون أي احتكاك مع لاعبي إسبانيا.

وشارك ماكسنس لاكروا بدلاً من ساليبا لقيادة خط الدفاع الفرنسي، في وقت تبدو فيه مشاركة المدافع في المباريات المقبلة من البطولة محل شك كبير، سواء في النهائي أو مواجهة تحديد المركز الثالث.

وينتظر نادي آرسنال الإنكليزي نتائج الفحوصات الطبية لتحديد طبيعة إصابة ساليبا ومدة غيابه، وسط مخاوف من تعرضه لتمزق عضلي قد يبعده عن الملاعب لفترة طويلة تصل إلى شهرين، ما قد يهدد جاهزيته مع بداية الموسم الجديد من الدوري الإنكليزي الممتاز.
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