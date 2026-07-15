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رياضة

رسميًا.. لياندرو تروسار ينتقل من آرسنال إلى بيشكتاش حتى 2029

Lebanon 24
15-07-2026 | 13:19
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رسميًا.. لياندرو تروسار ينتقل من آرسنال إلى بيشكتاش حتى 2029
رسميًا.. لياندرو تروسار ينتقل من آرسنال إلى بيشكتاش حتى 2029 photos 0
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أعلن نادي بيشكتاش التركي، الأربعاء، تعاقده رسميًا مع الجناح البلجيكي لياندرو تروسار بعقد يمتد لثلاثة مواسم، مع خيار التمديد لعام رابع، قادمًا من آرسنال.

ورغم أن عقد تروسار (31 عامًا) مع آرسنال كان يمتد حتى عام 2027، فإنه فضّل الانتقال إلى بيشكتاش في صفقة بلغت قيمتها نحو 18 مليون يورو، تُسدَّد على ست دفعات متساوية خلال ثلاث سنوات، وفق ما أكده النادي.

وقال بيشكتاش في بيان: "تم التوصل إلى اتفاق مع اللاعب لياندرو تروسار وناديه بشأن انتقاله النهائي إلى بيشكتاش".

وكان آرسنال قد أعلن، الثلاثاء، منح اللاعب الإذن بالسفر إلى إسطنبول لإجراء الفحوص الطبية تمهيدًا لإتمام الصفقة.

وخاض تروسار 174 مباراة بقميص آرسنال في مختلف المسابقات، سجل خلالها 36 هدفًا، منذ انضمامه من برايتون في كانون الثاني 2023.

وفي الموسم الماضي، أحرز 6 أهداف وصنع مثلها في 31 مباراة بالدوري الإنجليزي، ليساهم في تتويج فريق المدرب ميكل أرتيتا بلقب الدوري بعد غياب دام 22 عامًا، إلى جانب بلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث خسر أمام باريس سان جيرمان.

وعلى الصعيد الدولي، شارك تروسار في 57 مباراة مع منتخب بلجيكا، سجل خلالها 14 هدفًا، ومثّل بلاده في أربع بطولات كبرى، آخرها كأس العالم 2026، حيث بلغ منتخب "الشياطين الحمر" الدور ربع النهائي قبل الخسارة أمام إسبانيا بنتيجة 2-1.


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