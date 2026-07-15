الأرجنتين تقلب الطاولة على إنكلترا وتصعد إلى نهائي كأس العالم

خطف المنتخب الأرجنتيني بطاقة التأهل الثانية إلى نهائي كأس العالم 2026، بعد فوز درامي على إنكلترا بنتيجة 2-1 في نصف النهائي، في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة.
وقلب رفاق ميسي
تأخرهم بهدف إلى انتصار قاتل، بعدما بدأت المواجهة بأجواء مشحونة، مع اشتباكات بين اللاعبين إثر تدخل قوي من إنزو فرنانديز على أندرسون، قبل أن يدخل بيلينغهام في مشادة مع عدد من لاعبي الأرجنتين
، بينهم ميسي، ليتم احتواء الموقف سريعًا.
ولم يقدم المنتخبان الكثير في الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يتغير شكل المباراة في الشوط الثاني، حيث ضغطت الأرجنتين هجوميًا، بينما اعتمدت إنجلترا
على المرتدات.
ونجح المنتخب الإنجليزي في استغلال إحدى الهجمات السريعة، بعدما انطلق مورغان
روجرز من الجهة اليمنى ومرر كرة عرضية إلى أنتوني
جوردون، الذي أسكنها الشباك بتسديدة من داخل المنطقة.
لكن الأرجنتين عادت قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي، بعدما أطلق إنزو فرنانديز تسديدة صاروخية سجل منها هدف التعادل.
وفي الوقت بدل الضائع، اكتملت الإثارة، حين أرسل ليونيل ميسي
عرضية متقنة ارتقى لها لاوتارو مارتينيز وسدد رأسية قوية خطف بها هدف التأهل، مانحًا الأرجنتين بطاقة العبور إلى النهائي.
ويواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الإسباني في نهائي كأس
العالم يوم الأحد
المقبل.