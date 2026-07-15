الأرجنتين تقلب الطاولة على إنكلترا وتصعد إلى نهائي كأس العالم

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وقلب رفاق تأخرهم بهدف إلى انتصار قاتل، بعدما بدأت المواجهة بأجواء مشحونة، مع اشتباكات بين اللاعبين إثر تدخل قوي من إنزو فرنانديز على أندرسون، قبل أن يدخل بيلينغهام في مشادة مع عدد من لاعبي ، بينهم ميسي، ليتم احتواء الموقف سريعًا.ولم يقدم المنتخبان الكثير في الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يتغير شكل المباراة في الشوط الثاني، حيث ضغطت الأرجنتين هجوميًا، بينما اعتمدت على المرتدات.ونجح المنتخب الإنجليزي في استغلال إحدى الهجمات السريعة، بعدما انطلق روجرز من الجهة اليمنى ومرر كرة عرضية إلى جوردون، الذي أسكنها الشباك بتسديدة من داخل المنطقة.لكن الأرجنتين عادت قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي، بعدما أطلق إنزو فرنانديز تسديدة صاروخية سجل منها هدف التعادل.وفي الوقت بدل الضائع، اكتملت الإثارة، حين أرسل عرضية متقنة ارتقى لها لاوتارو مارتينيز وسدد رأسية قوية خطف بها هدف التأهل، مانحًا الأرجنتين بطاقة العبور إلى النهائي.ويواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الإسباني في العالم المقبل.