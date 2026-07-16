لاعبو الأرجنتين يرفعون لافتة حساسة.. وفيفا قد تتحرك لفرض عقوبات!

خرج احتفال لاعبي الأرجنتين بالفوز على إنكلترا 2-1 والتأهل إلى نهائي 2026 عن الإطار الرياضي، بعدما رفع عدد منهم لافتة سياسية تتعلق بجزر المالفين.

وظهر جيوفاني لو سيلسو وليساندرو مارتينيز وآخرون خلال الاحتفال مع الجماهير وهم يحملون لافتة كتب عليها "جزر المالفين أرجنتينية"، في إشارة إلى الأرخبيل المعروف بريطانياً باسم جزر فوكلاند.

وأعادت الخطوة التذكير بالحرب التي اندلعت بين الأرجنتين وبريطانيا في 2 نيسان 1982، واستمرت 74 يوماً، وأسفرت عن مقتل 649 جندياً أرجنتينياً و258 بريطانياً وثلاثة مدنيين، قبل استسلام القوات الأرجنتينية في 14 حزيران.

ولا تزال بوينس آيرس تطالب بالسيادة على الجزر، بينما تتمسك بإدارتها مستندة إلى رغبة سكانها، التي عبّروا عنها في استفتاء عام 2013. وتصنف الأرخبيل ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وتدعو الطرفين إلى التفاوض.

وقد تضع اللافتة اللاعبين والاتحاد الأرجنتيني أمام إجراءات تأديبية، إذ تحظر لوائح "فيفا" و"إيفاب" عرض الرسائل السياسية أو أو الشخصية خلال المباريات والاحتفالات الرسمية.

ومن المتوقع أن تدرس لجنة الانضباط الواقعة لتحديد ما إذا كانت تستوجب عقوبات.