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رياضة

"ملاحظات سرّية" تضحك ميسي بعد إقصاء إنكلترا (صورة)

Lebanon 24
16-07-2026 | 03:50
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ملاحظات سرّية تضحك ميسي بعد إقصاء إنكلترا (صورة)
ملاحظات سرّية تضحك ميسي بعد إقصاء إنكلترا (صورة) photos 0
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لم تنتهِ مباراة الأرجنتين وإنكلترا عند صافرة الحكم. بعد الفوز الدرامي 2-1 وبلوغ نهائي كأس العالم، اذ لفتت لقطة طريفة الأنظار خارج أجواء التوتر داخل الملعب.
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فقد ظهر ليونيل ميسي وعدد من لاعبي الأرجنتين وهم يتفقدون زجاجة حارس إنكلترا جوردان بيكفورد، بعدما تبيّن أنها تحمل ملاحظات خاصة بركلات الترجيح المحتملة.

وبحسب تقارير صحافية، كانت الملاحظات تتضمن معلومات عن لاعبي الأرجنتين المرشحين للتسديد، واتجاهاتهم المفضلة في ركلات الجزاء، في حال وصلت المباراة إلى الترجيح.

لكن الخطة لم تُستخدم أبداً.

إنكلترا كانت متقدمة حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن يعادل إنزو فرنانديز النتيجة في الدقيقة 85. وبعدها، أرسل ميسي كرة حاسمة إلى لاوتارو مارتينيز، الذي سجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.

بهذا الهدف، تجنبت الأرجنتين الدخول في شوطين إضافيين أو ركلات ترجيح، وبقيت ملاحظات بيكفورد على الزجاجة بلا فائدة.

الكاميرات التقطت ميسي وهو يبتسم ويهز رأسه بعد رؤية ما كُتب على الزجاجة، إلى جانب إنزو فرنانديز ولاعبين آخرين، في مشهد انتشر سريعاً على مواقع التواصل.


اللقطة لم تكن مجرد تفصيل طريف. فهي كشفت حجم التحضير في المباريات الكبرى، حيث يصل الأمر إلى تدوين عادات كل لاعب في ركلات الترجيح، ووضعها على زجاجة الحارس داخل الملعب.

وبيكفورد معروف أصلاً بهذا النوع من التحضير، إذ اعتاد استخدام ملاحظات مشابهة في البطولات الكبرى لمساعدته في ركلات الجزاء.

لكن هذه المرة، لم تمنحه المباراة فرصة اختبار خطته.
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