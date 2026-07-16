بين الأرجنتين وإسبانيا.. غوارديولا يكشف توقعه لبطل كأس العالم 2026

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أثار المدرب الإسباني بيب غوارديولا تفاعلاً واسعاً بعد موقفه المفاجئ بشأن نهائي كأس العالم 2026، الذي سيجمع الأحد المقبل بين منتخب بلاده وإسبانيا وحاملة اللقب الأرجنتين.
وحجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في النهائي بعد فوزه الدراماتيكي على إنجلترا في نصف النهائي، لينضم إلى المنتخب الإسباني الذي تأهل بدوره عقب تغلبه على فرنسا بنتيجة 2-0.
وسجل ميكيل أويارزابال هدف التقدم لإسبانيا من ركلة جزاء في الدقيقة 22 بعد خطأ ارتكبه لوكا ديني بحق لامين يامال، قبل أن يضيف بيدرو بورو الهدف الثاني في الدقيقة 58.
وعند سؤاله عن المنتخب الأقرب للفوز باللقب، رشح غوارديولا الأرجنتين، قائلاً: "الأرجنتين هي بطلة العالم الحالية وحاملة اللقب، وميسي في قمة مستواه؛ وهذا يمنحهم أفضلية كبيرة، لأن هذا الرجل يغيّر كل شيء".
وسيحمل النهائي مواجهة منتظرة بين ليونيل ميسي، أسطورة الأرجنتين البالغ 39 عاماً، ولامين يامال، نجم إسبانيا الصاعد الذي احتفل أخيراً بعيد ميلاده التاسع عشر، وسط توقعات بترشح أحدهما للفوز بالكرة الذهبية لعام 2026.