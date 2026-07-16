تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

بين الأرجنتين وإسبانيا.. غوارديولا يكشف توقعه لبطل كأس العالم 2026

Lebanon 24
16-07-2026 | 23:00
A-
A+
بين الأرجنتين وإسبانيا.. غوارديولا يكشف توقعه لبطل كأس العالم 2026
بين الأرجنتين وإسبانيا.. غوارديولا يكشف توقعه لبطل كأس العالم 2026 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أثار المدرب الإسباني بيب غوارديولا تفاعلاً واسعاً بعد موقفه المفاجئ بشأن نهائي كأس العالم 2026، الذي سيجمع الأحد المقبل بين منتخب بلاده وإسبانيا وحاملة اللقب الأرجنتين.

وحجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في النهائي بعد فوزه الدراماتيكي على إنجلترا في نصف النهائي، لينضم إلى المنتخب الإسباني الذي تأهل بدوره عقب تغلبه على فرنسا بنتيجة 2-0.

وسجل ميكيل أويارزابال هدف التقدم لإسبانيا من ركلة جزاء في الدقيقة 22 بعد خطأ ارتكبه لوكا ديني بحق لامين يامال، قبل أن يضيف بيدرو بورو الهدف الثاني في الدقيقة 58.

Advertisement

وعند سؤاله عن المنتخب الأقرب للفوز باللقب، رشح غوارديولا الأرجنتين، قائلاً: "الأرجنتين هي بطلة العالم الحالية وحاملة اللقب، وميسي في قمة مستواه؛ وهذا يمنحهم أفضلية كبيرة، لأن هذا الرجل يغيّر كل شيء".

وجاء تصريح غوارديولا، الذي سبق أن درّب ميسي خلال الحقبة الذهبية لبرشلونة، مفاجئاً للبعض، فيما اعتبره آخرون منطقياً في ظل الأداء اللافت الذي يقدمه النجم الأرجنتيني في البطولة.

وسيحمل النهائي مواجهة منتظرة بين ليونيل ميسي، أسطورة الأرجنتين البالغ 39 عاماً، ولامين يامال، نجم إسبانيا الصاعد الذي احتفل أخيراً بعيد ميلاده التاسع عشر، وسط توقعات بترشح أحدهما للفوز بالكرة الذهبية لعام 2026.

مواضيع ذات صلة
انطلاق المباراة بين فرنسا وإسبانيا في كأس العالم 2026
lebanon 24
Lebanon24
17/07/2026 10:10:43 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق أحداث الشوط الثاني بين البرتغال وإسبانيا في كأس العالم 2026
lebanon 24
Lebanon24
17/07/2026 10:10:43 Lebanon 24 Lebanon 24
إنطلاق الشوط الثاني من المباراة بين الأرجنتين والرأس الأخضر 1-0 في كأس العالم 2026
lebanon 24
Lebanon24
17/07/2026 10:10:43 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق الشوط الثاني بين إنكلترا والأرجنتين (0-0) في نصف نهائي كأس العالم 2026
lebanon 24
Lebanon24
17/07/2026 10:10:43 Lebanon 24 Lebanon 24

ليونيل ميسي

كأس العالم

نهائي كأس

أرجنتيني

برشلونة

إسبانيا

ليونيل

فرنسا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
01:56 | 2026-07-17
Lebanon24
00:43 | 2026-07-17
Lebanon24
00:35 | 2026-07-17
Lebanon24
16:00 | 2026-07-16
Lebanon24
13:30 | 2026-07-16
Lebanon24
10:52 | 2026-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24