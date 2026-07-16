برشلونة يضم موهبة مغربية صاعدة!

أعلن نادي ، اليوم الخميس، رسميًا تعاقده مع لاعب الوسط الدفاعي مهدي الميموني قادمًا من نادي شارلروا البلجيكي، لينضم إلى لاماسيا التابعة للنادي الكتالوني.

ويأتي ضم اللاعب المغربي الشاب ضمن سياسة برشلونة في تعزيز صفوفه بالمواهب الصاعدة وتطويرها تمهيدًا للوصول إلى الفريق الأول.

وكانت وسائل إعلام إسبانية قد كشفت عن الصفقة، ونشرت صور توقيع الميموني، البالغ من العمر 17 عامًا، والذي لفت الأنظار خلال الموسم الماضي مع شارلروا.

وُلد الميموني في بلجيكا يوم 21 مايو 2009، وكان محط اهتمام ناديي بي إس في أيندهوفن الهولندي ونيوكاسل الإنجليزي، قبل أن يحسم برشلونة التعاقد معه.

وحصل اللاعب الواعد على جائزة أفضل موهبة شابة في حفل جوائز " الذهبي" (Lion d'or) لعام 2024 في الدوري البلجيكي، تقديرًا لمستوياته المميزة.

ويمتلك الميموني الجنسيتين المغربية والبلجيكية، وسبق له تمثيل منتخب تحت 15 عامًا، كما لعب سابقًا لمنتخبات الفئات السنية البلجيكية، من دون أن يحسم مستقبله الدولي بشكل نهائي.

وسيلتحق لاعب خط الوسط المدافع بأكاديمية لاماسيا، حيث يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في الأوروبية، في ظل اهتمام متزايد بالمواهب المغربية المولودة في من قبل الأندية الكبرى والاتحادات الوطنية.