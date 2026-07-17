ميسي وإنكلترا يحطمان أرقام المشاهدة.. نصف النهائي يدخل التاريخ

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وبحسب Variety، أصبحت مباراة الأرجنتين وإنكلترا، التي انتهت بفوز الأرجنتين 2-1 الأربعاء، أكثر نصف نهائي مشاهدة في تاريخ كأس العالم باللغة على التلفزيون الأميركي.وتابع المباراة على شبكة Fox معدل بلغ 15.063 مليون مشاهد، متجاوزة الرقم الذي تحقق قبل يوم واحد فقط، عندما فازت إسبانيا على 2-0 في نصف النهائي الأول، بمعدل 11.462 مليون مشاهد.ووصلت الذروة خلال مواجهة الأرجنتين وإنكلترا إلى 22.177 مليون مشاهد بين الساعة 4:45 و5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في مباراة جمعت ليونيل ميسي وهاري كين على ملعب أتلانتا.وللمقارنة، بلغ متوسط مشاهدة نصف نهائي كأس العالم 2022 على Fox نحو 6.531 مليون مشاهد. أما الرقم السابق في مباريات نصف النهائي باللغة الإنكليزية فكان لمواجهة فرنسا والمغرب في مونديال قطر 2022، حين تابعها 6.595 مليون مشاهد.الأرقام لم تتوقف عند الولايات المتحدة. ففي ، ذكرت Radio Times أن مباراة إنكلترا والأرجنتين كانت البث التلفزيوني المباشر الأكثر مشاهدة في المتحدة خلال عام 2026.وبلغت ذروة المتابعة 24 مليون مشاهد، أي 85 في المئة من إجمالي المشاهدة التلفزيونية في تلك اللحظة. كما بلغ متوسط المتابعة 22.1 مليون مشاهد عبر BBC One وBBC iPlayer.وتجاوزت المباراة بذلك أرقام مواجهة إنكلترا والنرويج في ربع النهائي، التي عُرضت على ITV1 وبلغت ذروتها 16.8 مليون مشاهد وفق الأرقام الأولية.كما أصبحت مواجهة الأربعاء أكبر جمهور مباشر لـBBC منذ نهائي 2020، عندما خسرت إنكلترا أمام عام 2021.وبعد هذا الزخم، تتجه الأنظار إلى النهائي. الأرجنتين، بطلة العالم، تواجه إسبانيا، بطلة ، الأحد في إيست راذرفورد بولاية نيوجيرسي. أما إنكلترا وفرنسا، فيلتقيان السبت في مباراة تحديد المركز الثالث في ميامي غاردنز.الأرقام تقول إن كأس العالم دخل أسبوعه الأخير بأعلى مستوى من الاهتمام. وميسي، مرة أخرى، ليس فقط في قلب المباراة، بل في قلب المشاهدة العالمية أيضاً.