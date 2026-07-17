تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

مباراة "الحزن".. لماذا لا يريد الجمهور مواجهة فرنسا وإنكلترا؟

Lebanon 24
17-07-2026 | 03:58
A-
A+
مباراة الحزن.. لماذا لا يريد الجمهور مواجهة فرنسا وإنكلترا؟
مباراة الحزن.. لماذا لا يريد الجمهور مواجهة فرنسا وإنكلترا؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بقيت مباراتان فقط في كأس العالم 2026. النهائي سيجمع الأرجنتين وإسبانيا مساء الأحد، لكن قبل ذلك، هناك مباراة أخرى لا تحظى بالحماسة نفسها: فرنسا ضد إنكلترا لتحديد المركز الثالث، السبت، في ميامي.
Advertisement

وبحسب The Spun، يدخل المنتخبان المباراة بعد خيبة ثقيلة. فرنسا خرجت من نصف النهائي بخسارة واضحة أمام إسبانيا 2-0، في مباراة سيطر فيها المنتخب الإسباني على التفاصيل كاملة. أما إنكلترا، فسقطت بطريقة أكثر إيلاماً أمام الأرجنتين، بعدما كانت متقدمة 1-0 حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن تخسر 2-1 خلال دقائق قليلة.

هنا عاد السؤال القديم: لماذا تُقام مباراة تحديد المركز الثالث أصلاً؟
من الناحية الرياضية، الحصول على المركز الثالث في كأس العالم يبقى إنجازاً. لكن بالنسبة إلى اللاعبين والجماهير، تأتي هذه المباراة بعد ضربة نفسية قاسية. منتخب كان يحلم بالنهائي واللقب، يجد نفسه بعد أيام قليلة مطالباً بالعودة إلى الملعب من أجل ميدالية لا يريدها كثيرون في لحظة الخروج.

المقارنة التي يطرحها التقرير واضحة. تخيّل أن الخاسرين في نهائيي المؤتمرين في دوري كرة القدم الأميركية يلتقيان بعد أسبوع في مباراة "المركز الثالث". أو أن الخاسرين في نصف نهائي كرة السلة الجامعية يلعبان قبل النهائي. في الرياضة الأميركية، الفكرة تبدو غريبة: عندما تخرج، ينتهي الموسم.

وهذا ما عبّر عنه عدد من المشجعين عبر مواقع التواصل. البعض وصف المباراة بأنها "مؤلمة وغير ضرورية" للاعبين والمنتخبات. آخرون اعتبروها أكثر مباراة محبطة يمكن أن يخوضها فريق بعد خسارة حلم الوصول إلى النهائي.

وكتب أحد المتابعين أن مباراة المركز الثالث لا معنى لها، مطالباً بترك اللاعبين يعودون إلى منازلهم بعد موسم طويل. واعتبر آخر أن هذه المباريات موجودة فقط بسبب العوائد المالية، لا بسبب قيمتها الرياضية.

لكن "فيفا" لا تنظر إليها بهذه الطريقة فقط. مباراة المركز الثالث تمنح البطولة مواجهة إضافية بين منتخبين كبيرين، وتوفر عوائد بث وتذاكر ورعاية، وتمنح بعض اللاعبين فرصة إنهاء المشاركة بصورة أفضل بعد الخروج من نصف النهائي.

كما أنها، في بعض النسخ، تتحول إلى مباراة مفتوحة لأن الضغط يكون أقل من النهائي. منتخبات كثيرة تلعب بحرية أكبر، والنجوم الذين لم يحصلوا على دقائق كافية قد يظهرون فيها.

رغم ذلك، تبقى المشكلة نفسية قبل أن تكون فنية. فرنسا وإنكلترا لا تدخلان المباراة وهما تبحثان عن المجد، بل عن تخفيف أثر الخسارة. لذلك تبدو المواجهة، بالنسبة إلى كثيرين، مباراة بين منتخبين حزينين لا يريدان أن يكونا هناك.

السؤال الآن ليس من يفوز بالمركز الثالث، بل ما إذا كان هذا النوع من المباريات لا يزال مناسباً لكأس العالم الحديثة.

بالنسبة إلى "فيفا"، المباراة جزء من تقليد البطولة. بالنسبة إلى الجمهور الغاضب، هي مجرد محطة زائدة بعد انتهاء الحلم.
مواضيع ذات صلة
بسبب الطقس.. هل سيتم تأجيل مباراة النرويج وإنكلترا؟
lebanon 24
Lebanon24
17/07/2026 12:34:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تأجيل إنطلاق مباراة المكسيك وإنكلترا لمدة ساعة
lebanon 24
Lebanon24
17/07/2026 12:34:13 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا سيرتدي حكم مباراة تونس واليابان قميصًا "ذهبيًا"؟
lebanon 24
Lebanon24
17/07/2026 12:34:13 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يريد "حزب الله" سوريا الجديدة؟
lebanon 24
Lebanon24
17/07/2026 12:34:13 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

مونديال 2026

كأس العالم

كرة القدم

الرياض

رياضي

بالمر

بيرين

الحص

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:55 | 2026-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:07 | 2026-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:39 | 2026-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:13 | 2026-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:40 | 2026-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2026-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:40 | 2026-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:56 | 2026-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:55 | 2026-07-17
Lebanon24
04:30 | 2026-07-17
Lebanon24
04:07 | 2026-07-17
Lebanon24
03:39 | 2026-07-17
Lebanon24
03:13 | 2026-07-17
Lebanon24
01:56 | 2026-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24