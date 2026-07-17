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رياضة

يرتديه ميسي ورفاقه.. سوار العقد السبع يلفت الأنظار وهذه علاقته باليهودية! (صور)

Lebanon 24
17-07-2026 | 04:07
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يرتديه ميسي ورفاقه.. سوار العقد السبع يلفت الأنظار وهذه علاقته باليهودية! (صور)
يرتديه ميسي ورفاقه.. سوار العقد السبع يلفت الأنظار وهذه علاقته باليهودية! (صور) photos 0
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في كل مباراة للأرجنتين في كأس العالم 2026، يظهر تفصيل صغير لا يمرّ على كثيرين مرور الكرام. ليس في الحذاء، ولا في شارة القيادة، ولا في القميص. بل في المعصم.
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لاعبون مثل ليساندرو مارتينيز وناويل مولينا عادوا إلى ارتداء السوار الأحمر الشهير ذي العقد السبع، وهو التميمة نفسها التي يظهر بها أيضاً جيوفاني لو سيلسو ولاعبون آخرون من منتخب الأرجنتين.
سوار العقد السبع وعلاقته بالتراث اليهودي؟.. سر صغير في يد ميسي ورفاقه يثير التساؤلات


وبحسب Marca، تحوّل هذا السوار خلال السنوات الأخيرة إلى واحدة من العلامات الصغيرة المرتبطة بمنتخب ليونيل سكالوني، خصوصاً مع ظهوره المتكرر في المباريات الكبرى.

السوار ليس مجرد قطعة قماش. يعرفه كثيرون باسم "السوار الأحمر"، لكنه في الأصل سوار العقد السبع، وهو تميمة منتشرة في تقاليد روحية عدة، ويرتبط غالباً بـ"الكابالا"، وهي تيار صوفي في اليهودية.
Pulseras de Argentina frente a Inglaterra


ويرمز الخيط الأحمر في هذا التقليد إلى الحماية من "العين" أو الطاقات السلبية والحسد. ومع الوقت، خرج معناه من الإطار الديني الضيق، وأصبح يستخدم في الثقافة الشعبية كرمز للحماية والقوة الداخلية والحظ الجيد، بغض النظر عن المعتقدات.

لكن هل تسمح "فيفا" بهذا النوع من الإكسسوارات؟

نعم، شرط ألا يشكل خطراً على اللاعب أو على الخصوم. فالقانون الرابع من قوانين اللعبة، المعتمد من IFAB والمطبق في مسابقات "فيفا"، يمنع اللاعبين من ارتداء معدات أو أشياء خطرة.
Rulli con la pulsera roja


وبما أن هذا السوار مصنوع من خيط أو قماش، يمكن للاعب ارتداؤه إذا رأى الحكم أنه لا يشكل أي خطر. أما الأساور المعدنية أو الصلبة أو التي تحتوي على قطع بارزة، فيمكن للحكم أن يطلب إزالتها قبل المباراة أو خلالها.

لهذا السبب، يظهر بعض اللاعبين بخيوط أو أساور قماشية، بينما تُمنع المجوهرات والساعات والإكسسوارات المعدنية بشكل واضح.
Messi la lleva en el tobillo


بالنسبة إلى ليونيل ميسي، القصة ليست جديدة. السوار الأحمر يرافقه منذ سنوات، وظهر معه في مباريات مع باريس سان جيرمان، وإنتر ميامي، ومنتخب الأرجنتين، سواء في كأس العالم 2022، أو كوبا أميركا، أو مونديال 2026.

وتعود حكاية الخيط الأحمر مع ميسي إلى كأس العالم 2018 في روسيا. يومها، منحه الصحافي الأرجنتيني راما بانتوروتو من قناة Telefe شريطاً أحمر، بعدما طلبت والدته أن يوصله إلى قائد الأرجنتين كرمز للحماية والحظ.

بعد أيام، وعقب فوز الأرجنتين على نيجيريا وتأهلها إلى دور الـ16، سأل الصحافي ميسي إن كان لا يزال يحتفظ به. فرفع ميسي طرف سرواله وأظهر الخيط مربوطاً حول كاحله الأيسر، قائلاً له: "قل لوالدتك شكراً، لقد احتفظت به".

ومنذ ذلك الوقت، أصبح هذا الخيط جزءاً من صور ميسي في محطات كثيرة.

أما العقد السبع، فلكل واحدة منها معنى رمزي في التقليد المرتبط بالسوار، بين الحماية والنمو الشخصي والطاقة الإيجابية. وغالباً ما يوضع السوار في اليد اليسرى، التي تُعد رمزياً "بوابة دخول" الطاقات، على أن يربطه شخص قريب مع أمنية أو نية جيدة.

لا يوجد دليل علمي على أن السوار يجلب الحظ أو الحماية. لكنه بالنسبة إلى كثيرين، ومنهم بعض لاعبي الأرجنتين، يحمل قيمة رمزية ونفسية.

وفي كرة القدم، أحياناً تكفي هذه التفاصيل الصغيرة كي يشعر اللاعب أنه يدخل الملعب محمياً.
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