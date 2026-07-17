ما بين ميسي ومارادونا.. من تفوق على من؟

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أعاد وصول ليونيل ميسي، في سن 39 عاما، بالأرجنتين إلى نهائي فتح المقارنة الأكثر حساسية في تاريخ الأرجنتينية: هل تجاوز ميسي دييغو مارادونا، أم أن "الولد الذهبي" ينتمي إلى مرتبة رمزية لا تخضع للأرقام؟قاد ميسي الأرجنتين إلى نهائي مونديال 2026 بعد الفوز على إنكلترا 2-1، وصنع هدفي العودة في الدقائق الأخيرة، رافعاً رصيده القياسي في كأس العالم إلى 12 تمريرة حاسمة إلى جانب 21 هدفاً، بعدما سجل ثمانية أهداف في النسخة الحالية.كما لعب جميع دقائق المباريات الإقصائية الأربع، لكنه اعتمد على إدارة مجهوده وانتظار اللحظات الحاسمة بدلاً من الهيمنة البدنية المستمرة.على مستوى المسيرة الكاملة، يصعب بناء حجة رقمية ضد ميسي: استمرارية لنحو عقدين في القمة، أرقام فردية غير مسبوقة، نجاح هائل مع الأندية، وقيادة الأرجنتين إلى لقب 2022 ثم نهائي ثانٍ متتالٍ في 2026 وثالث في مسيرته.وإذا فازت الأرجنتين على إسبانيا، سيصبح ميسي بطلاً للعالم مرتين، وسيقود بلاده إلى الاحتفاظ باللقب للمرة الأولى منذ إنجاز البرازيل عام 1962. وسيؤدي ذلك، على الأرجح، إلى ترجيح كفته لدى قطاع أوسع من المحللين عند سؤال: من هو أعظم لاعب أرجنتيني؟وكان الكاتب والمحلل الكروي جوناثان ويلسون قد طرح قبل البطولة احتمال أن يكون اللقب الثاني هو اللحظة التي يخرج فيها ميسي نهائياً من ظل مارادونا، لأن الحجة القديمة ضد نجم السابق كانت تقوم أساساً على أنه لم يحقق لبلاده ما حققه مارادونا في 1986. وقد أسقط لقب قطر 2022 جانباً كبيراً من هذه الحجة، فيما قد ينهي اللقب الثاني ما تبقى منها رياضياً.أقوى حجة لدى مارادونا ليست طول المسيرة أو عدد البطولات، بل طبيعة الهيمنة في مونديال 1986.سجل مارادونا 5 أهداف وصنع خمسة أخرى، وشارك مباشرة في 71 بالمئة من أهداف الأرجنتين، وقادها في مباريات خالدة أمام إنجلترا وبلجيكا وألمانيا الغربية. وتصف بيانات الاتحاد الدولي ما قدمه بأنه أحد أكثر العروض الفردية سيطرة في تاريخ البطولة.ميسي يقود منتخباً أكثر تكاملاً وتنظيماً، يضم لاعبين قادرين على حسم المباريات من دونه. أما صورة مارادونا في 1986 فترسخت باعتباره اللاعب الذي حمل فريقاً بأكمله إلى اللقب، سواء كانت هذه الصورة دقيقة بالكامل أم اكتسبت بعض المبالغة بمرور الزمن.ولهذا يرى بعض النجوم والمحللين أن الفوز بكأس ثانية لا يحسم المقارنة آلياً. فقد قال المهاجم الإنجليزي السابق إيان رايت إن تتويج ميسي مجدداً لن يجعله بالضرورة يتقدم على مارادونا، لأن الحكم يتعلق بطريقة التأثير لا بعدد الألقاب فقط.