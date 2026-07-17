سحب الدخان امتدت.. حرائق كندا تُهدد نهائي كأس العالم!

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بعد تدهور جودة الهواء في عدد من المدن الأميركية، أثارت سحب كثيفة من دخان حرائق الغابات في كندا وشمال مخاوف بشأن المباراة النهائية لكأس العالم المقررة غدا الأحد في ملعب مكشوف بولاية نيوجيرسي.وامتدت سحب الدخان جنوبا من كندا وشمال ولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات صحية جديدة في مناطق واسعة من الغرب الأوسط والشمال الشرقي للولايات المتحدة، شملت ونيوجيرسي.وصنفت ظروف الهواء في المنطقتين بأنها غير صحية، فيما غطى الضباب الدخاني أفق مانهاتن وأضعف مستوى الرؤية، قبل أيام من المباراة النهائية بين والأرجنتين.وقال أندرو جولياني، المدير التنفيذي لفريق عمل المعني بكأس العالم، إن منظمي البطولة يراقبون الوضع من كثب، وسط تحذيرات من احتمال زيادة كثافة الدخان خلال الليل وحتى صباح السبت.لكن خبراء في هيئة الأرصاد الجوية الأميركية رجحوا تحسن الأوضاع بحلول ، مؤكدين أن التوقعات لا تشير إلى وصول مستويات التلوث خلال المباراة إلى الدرجة التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، رغم احتمال استمرار الأجواء الضبابية.وقال خبير الأرصاد بيتر مولينكس إن الرياح الشمالية الغربية قد تدفع مزيدا من الدخان نحو الولايات المتحدة، لكنه استبعد أن يكون تأثيره خلال المباراة بالقوة التي يمكن أن تهدد إقامتها.وأشار خبراء إلى أن هطول الأمطار المتوقع خلال عطلة نهاية الأسبوع قد يساعد في خفض كثافة الدخان وتحسين جودة الهواء.