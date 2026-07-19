نشر صورة ممثلة إسبانية وحذفها بعد دقائق.. مبابي يثير الجدل بتصرفه (صورة)

أثار ظهور الأخير جدلًا واسعًا، بعدما تداول مشجعون صورة قالوا إن قائد منتخب نشرها عبر خاصية "الستوري" على حسابه في "إنستغرام"، قبل أن يحذفها بعد دقائق.



ولفت متابعون إلى أن الصورة أظهرت الممثلة إستر إكسبوسيتو مرتدية قميص المنتخب الفرنسي رقم 10، قبل أن تختفي سريعًا من الحساب.

ورغم حذفها بعد وقت قصير، كان عدد من المستخدمين قد التقطوا لقطات شاشة لها، لتنتشر بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي وتثير تفاعلًا واسعًا.

ورأى كثيرون أن الصورة المحذوفة قد تكون أقوى مؤشر حتى الآن على صحة الأنباء التي تتداولها وسائل إعلام ومنصات اجتماعية منذ أشهر بشأن وجود علاقة عاطفية بين مبابي وإستر إكسبوسيتو، من دون أي تأكيد رسمي من الطرفين.

وزادت التكهنات بعدما ظهرت الممثلة الإسبانية في مدرجات المباراة، حيث حرصت على مؤازرة قائد المنتخب الفرنسي خلال إحدى أبرز مبارياته الدولية، ما أعاد الجدل حول طبيعة علاقتهما.







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