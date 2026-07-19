لمدة 3 مواسم.. الأهلي المصري يعلن تعاقده مع هذا اللاعب

أعلن المصري رسميًا تعاقده مع سفيان بن جديدة، قادمًا من الفاسي، ليدعم صفوف الفريق ضمن خطة إعادة البناء بعد موسم مخيب للآمال.

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وأنهى الأهلي الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري المحلي، كما ودّع أبطال مبكرًا، ما دفع الإدارة إلى تعزيز الفريق بهدف العودة إلى منصات التتويج واستعادة لقب الدوري والمنافسة على البطولات القارية.

وأوضح النادي أن الصفقة تمت لمدة 3 مواسم، بعد إنهاء رئيس قطاع التعاقدات عصام سراج الدين الإجراءات المالية والإدارية بالتنسيق مع مدير وائل جمعة، فيما وجّه الأهلي الشكر إلى إدارة المغرب الفاسي على تعاونها في إتمام الانتقال.

ويُعد سفيان بن جديدة ثالث صفقات الأهلي الصيفية، بعد التعاقد مع المهاجم أقطاي ولاعب الوسط علي محمود من إنبي، إلى جانب تمديد عقد طاهر محمد طاهر حتى عام 2029.

في المقابل، أعلن الأهلي رحيل تريزيغيه بعد فسخ تعاقده مع النادي.







