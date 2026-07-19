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رياضة

لمدة 3 مواسم.. الأهلي المصري يعلن تعاقده مع هذا اللاعب

Lebanon 24
19-07-2026 | 14:00
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لمدة 3 مواسم.. الأهلي المصري يعلن تعاقده مع هذا اللاعب
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أعلن النادي الأهلي المصري رسميًا تعاقده مع المغربي سفيان بن جديدة، قادمًا من المغرب الفاسي، ليدعم صفوف الفريق ضمن خطة إعادة البناء بعد موسم مخيب للآمال.

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وأنهى الأهلي الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري المحلي، كما ودّع دوري أبطال أفريقيا مبكرًا، ما دفع الإدارة إلى تعزيز الفريق بهدف العودة إلى منصات التتويج واستعادة لقب الدوري والمنافسة على البطولات القارية.

وأوضح النادي أن الصفقة تمت لمدة 3 مواسم، بعد إنهاء رئيس قطاع التعاقدات عصام سراج الدين الإجراءات المالية والإدارية بالتنسيق مع مدير الكرة وائل جمعة، فيما وجّه الأهلي الشكر إلى إدارة المغرب الفاسي على تعاونها في إتمام الانتقال.

ويُعد سفيان بن جديدة ثالث صفقات الأهلي الصيفية، بعد التعاقد مع المهاجم أقطاي عبد الله ولاعب الوسط علي محمود من إنبي، إلى جانب تمديد عقد طاهر محمد طاهر حتى عام 2029.

في المقابل، أعلن الأهلي رحيل محمود حسن تريزيغيه بعد فسخ تعاقده مع النادي.



 
 
 
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النادي الأهلي

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محمود حسن

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المغربي

أفريقيا

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