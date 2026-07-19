تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

اختيار مفاجئ.. أسطورة برشلونة ومدربه السابق يكشف أفضل لاعب في كأس العالم 2026

Lebanon 24
19-07-2026 | 15:34
A-
A+
اختيار مفاجئ.. أسطورة برشلونة ومدربه السابق يكشف أفضل لاعب في كأس العالم 2026
اختيار مفاجئ.. أسطورة برشلونة ومدربه السابق يكشف أفضل لاعب في كأس العالم 2026 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشف تشافي هيرنانديز، أسطورة برشلونة ومدربه السابق، عن اختياره لأفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2026، قبل المواجهة النهائية المرتقبة بين الأرجنتين وإسبانيا مساء اليوم الأحد.

Advertisement

وخلال مقابلة إعلامية، خاض تشافي سلسلة من المقارنات بين أبرز نجوم البطولة، حيث اختار ليونيل ميسي على حساب محمد صلاح، ولامين يامال بدلًا من هاري كين، وفينيسيوس جونيور على حساب كريستيانو رونالدو، وإرلينغ هالاند على حساب كيليان مبابي.

وفي المواجهة النهائية من اختياراته، فضّل تشافي ميسي على هالاند، ليمنح قائد المنتخب الأرجنتيني لقب أفضل لاعب في كأس العالم 2026 من وجهة نظره.

وأكد مدرب برشلونة السابق، الذي زامل ميسي خلال فترة تألقه مع الفريق الكتالوني، أن النجم الأرجنتيني يبقى في رأيه أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، مشيرًا إلى أن إنجازاته واستمراره في المنافسة على أعلى مستوى، إلى جانب قيادته الأرجنتين إلى النهائي العالمي الثاني تواليًا، تعزز مكانته التاريخية.

مواضيع ذات صلة
باو كوبارسي أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2026
lebanon 24
Lebanon24
20/07/2026 07:50:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رسمياً.. لامين جمال يتوّج بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2026
lebanon 24
Lebanon24
20/07/2026 07:50:13 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم أفضل 10 حكام في كأس العالم 2026
lebanon 24
Lebanon24
20/07/2026 07:50:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بحّار سابق يفتتح مشواره المونديالي بإدارة مباراة السعودية وأوروغواي في كأس العالم 2026
lebanon 24
Lebanon24
20/07/2026 07:50:13 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

مونديال 2026

كريستيانو رونالدو

كأس العالم

محمد صلاح

يوم الأحد

كرة القدم

أرجنتيني

رونالدو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
23:43 | 2026-07-19
Lebanon24
23:31 | 2026-07-19
Lebanon24
23:25 | 2026-07-19
Lebanon24
23:00 | 2026-07-19
Lebanon24
18:36 | 2026-07-19
Lebanon24
18:04 | 2026-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24