اختيار مفاجئ.. أسطورة برشلونة ومدربه السابق يكشف أفضل لاعب في كأس العالم 2026

كشف تشافي هيرنانديز، أسطورة ومدربه السابق، عن اختياره لأفضل لاعب في بطولة 2026، قبل المواجهة النهائية المرتقبة بين الأرجنتين وإسبانيا مساء اليوم الأحد.

Advertisement

وخلال مقابلة إعلامية، خاض تشافي سلسلة من المقارنات بين أبرز نجوم البطولة، حيث اختار على حساب ، ولامين يامال بدلًا من هاري كين، وفينيسيوس جونيور على حساب ، وإرلينغ هالاند على حساب كيليان مبابي.

وفي المواجهة النهائية من اختياراته، فضّل تشافي ميسي على هالاند، ليمنح قائد المنتخب الأرجنتيني لقب أفضل لاعب في كأس العالم 2026 من وجهة نظره.

وأكد مدرب برشلونة السابق، الذي زامل ميسي خلال فترة تألقه مع الفريق الكتالوني، أن النجم الأرجنتيني يبقى في رأيه أعظم لاعب في تاريخ ، مشيرًا إلى أن إنجازاته واستمراره في المنافسة على أعلى مستوى، إلى جانب قيادته الأرجنتين إلى النهائي العالمي الثاني تواليًا، تعزز مكانته التاريخية.