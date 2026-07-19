نهائي كأس العالم بلا أهداف في الشوط الأول.. وإصابة تضرب الأرجنتين

انتهى الشوط الأول من المباراة النهائية لكأس العالم 2026 بين وإسبانيا بالتعادل السلبي (0-0)، في لقاء اتسم بالحذر التكتيكي مع أفضلية نسبية للمنتخب الإسباني في الاستحواذ على ، مقابل غياب الفرص الخطيرة على المرميين.

وفرضت سيطرتها على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى، إذ بلغت نسبة استحواذها على الكرة 68% مقابل 32% للأرجنتين بعد مرور ربع ساعة، قبل أن تستقر عند 63% مقابل 37% مع انتصاف الشوط.

وشهدت الدقيقة العاشرة أولى المحاولات للضغط على دفاع الأرجنتين، فيما حصل "لا روخا" على أول ركلة ركنية في الدقيقة 12. وبعدها بدقائق، راوغ ببراعة وأرسل كرة عرضية، إلا أن الحارس الأرجنتيني نجح في التقاطها.

وفي الدقيقة 15، ارتكب أليكسيس ماك أليستر تدخلاً قوياً على داني أولمو، ليحتسب الحكم خطأ من دون إشهار بطاقة صفراء.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 24 لاستراحة شرب المياه، بينما غابت الفرص الحقيقية عن الفريقين حتى الدقيقة 35، وسط أداء حذر ومغلق.

وأهدر ميكل أويارزابال فرصة لإسبانيا في الدقيقة 39 بتسديدة أرضية أمسك بها الحارس الأرجنتيني بسهولة، قبل أن يحصل ليساندرو على بطاقة صفراء في الدقيقة 41.

وتلقى المنتخب الأرجنتيني ضربة بإصابة ليساندرو مارتينيز، ليغادر الملعب في الدقيقة 44 ويدخل نيكولاس أوتامندي بدلاً منه، فيما كاد مارك كوكوريا أن يفتتح التسجيل قبل نهاية الشوط، بعدما سدد كرة أرضية مرت بجوار القائم الأيسر.

واحتسب الحكم أربع دقائق وقتاً بدل ضائع، قبل أن يطلق صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي (0-0).

