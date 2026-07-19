بعمر 19 عامًا.. لامين يامال يدخل تاريخ كأس العالم من بوابة النهائي

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دخل لامين يامال، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، تاريخ كأس العالم بعدما بدأ نهائي مونديال 2026 أساسيًا أمام الأرجنتين، ليصبح أول لاعب يشارك في نهائي كأس أمم أوروبا ونهائي كأس العالم خلال فترة المراهقة.
وواصل يامال كتابة الأرقام القياسية، إذ بات رابع لاعب مراهق يبدأ نهائي كأس العالم، بعد البرازيلي بيليه عام 1958، والإيطالي جوزيبي بيرغومي عام 1982، والفرنسي كيليان مبابي عام 2018، وفق شبكة "أوبتا".
كما شهد النهائي دخول الإسباني باو كوبارسي إلى هذه القائمة، بعدما شارك أساسيًا، ليصبح خامس لاعب مراهق يبدأ مباراة نهائية في تاريخ المونديال.
وتحمل هذه الأرقام فألًا إيجابيًا لإسبانيا، إذ إن جميع اللاعبين الذين سبقوا يامال وكوبارسي إلى نهائي كأس العالم خلال سن المراهقة توجوا باللقب في النسخة نفسها.
ويأمل يامال في قيادة إسبانيا نحو إحراز لقبها العالمي الثاني، بعد تتويجها بمونديال 2010. وخلال نسخة 2026، سجل اللاعب هدفًا واحدًا ولم يقدم أي تمريرة حاسمة، لكنه تسبب بركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول لإسبانيا أمام فرنسا في نصف النهائي.