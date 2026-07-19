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رياضة

إسبانيا تُسقط الأرجنتين وتتوّج بكأس العالم

Lebanon 24
19-07-2026 | 18:04
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إسبانيا تُسقط الأرجنتين وتتوّج بكأس العالم
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توّج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026، بعد فوزه على الأرجنتين بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية التي امتدت إلى شوطين إضافيين، وحُسمت بهدف فيران توريس في الدقيقة 106.
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وجاء التتويج الإسباني بعد مباراة سيطرت عليها "لا روخا" لفترات طويلة، فيما اكتفى المنتخب الأرجنتيني بالدفاع والاعتماد على صمود حارسه إيميليانو مارتينيز، الذي كان أبرز أسباب بقاء النتيجة من دون أهداف حتى نهاية الوقت الأصلي.

بدأت المباراة بمحاولة أرجنتينية مبكرة عبر ليونيل ميسي في الدقيقة الرابعة، لكن الحارس أوناي سيمون خرج في التوقيت المناسب وأبعد الخطر. وردت إسبانيا سريعاً بتسديدة من لامين جمال، تصدى لها مارتينيز في الدقيقة الخامسة.

ومع مرور الوقت، فرض المنتخب الإسباني إيقاعه على اللقاء، مستحوذاً على الكرة وضاغطاً على دفاع الأرجنتين، في وقت بدا فيه ميسي معزولاً عن مناطق الخطورة، بعدما نجحت إسبانيا في تقليل وصول الكرة إليه.

في الشوط الأول، ظهرت الأفضلية الإسبانية بوضوح من حيث الاستحواذ والمحاولات. وسدد فابيان رويز كرة تحولت إلى ركنية، ثم حاول لامين يامال أكثر من مرة صناعة الفارق بتمريراته وتحركاته. وفي الدقيقة 38، طالب الإسبان بركلة جزاء بسبب لمسة يد داخل المنطقة، لكن الحكم قرر استمرار اللعب.

وتألق مارتينيز مجدداً أمام تسديدة قوية من أورايزابال، قبل أن يضطر المنتخب الأرجنتيني إلى إجراء تبديل بدخول نيكولاس أوتاميندي بدلاً من ليساندرو مارتينيز بسبب الإصابة. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم السيطرة الإسبانية الواضحة.

في الشوط الثاني، واصلت إسبانيا ضغطها. وسدد بايينا كرة قوية في الدقيقة 46، ثم توترت الأجواء بين اللاعبين في الدقيقة 50، ليشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه باريديس.

بعد ذلك، زادت إسبانيا من ضغطها الهجومي، خصوصاً بعد دخول بيدري وفيران توريس في الدقيقة 61. وهدد داني أولمو مرمى الأرجنتين بتسديدة قوية تصدى لها مارتينيز بصعوبة، قبل أن يواصل الحارس الأرجنتيني تألقه أمام محاولات متتالية، بينها رأسية خطيرة وتسديدتان من بيدري وكوبارسي.

وبقيت الأرجنتين عاجزة هجومياً، إذ لم تنجح في صناعة خطورة حقيقية على مرمى أوناي سيمون، بينما استمرت إسبانيا في الضغط من دون أن تجد الطريق إلى الشباك خلال الوقت الأصلي.

وفي الوقت بدل الضائع، تعرضت الأرجنتين لضربة قاسية بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه إينزو فيرنانديز، إثر تدخل قوي على كوبارسي، لتخوض الأرجنتين الأشواط الإضافية بعشرة لاعبين.

في الشوط الإضافي الأول، سجّل نيكو ويليامس هدفاً لإسبانيا في الدقيقة 96، لكن الحكم ألغاه بسبب مخالفة من مايكل ميرينو على أوتاميندي. واستمرت المحاولات الإسبانية، وكاد ميرينو أن يسجل برأسية خطيرة مرت بجانب المرمى.

ومع بداية الشوط الإضافي الثاني، جاء الحسم. ففي الدقيقة 106، سجل فيران توريس هدف المباراة الوحيد بتسديدة قوية في سقف المرمى الأرجنتيني، بعد تمهيد رأسي من نيكو ويليامس.

وحاولت إسبانيا تعزيز النتيجة، وسجل توريس هدفاً آخر في الدقيقة 112، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل. وفي المقابل، لم يتمكن المنتخب الأرجنتيني من العودة، بعدما أنهكه النقص العددي والضغط الإسباني المتواصل.

وانتهت المباراة بفوز إسبانيا 1-0، لتتوج باللقب العالمي بعد نهائي فرضت فيه شخصيتها وسيطرتها، بينما خسرت الأرجنتين اللقب بعد ليلة صعبة عانت فيها هجومياً، رغم الأداء الكبير لحارسها إيميليانو مارتينيز.
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